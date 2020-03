Video/ Portogallo Italia (1-2): highlights e gol. Linari e Girelli! (Algarve Cup)

L’Italia soffre ma riesce a conquistare all’ultimo di recupero il pass per la semifinale dell’Algarve Cup 2020, dove affronterà la Nuova Zelanda grazie ad una rimonta firmata da Linari e da Girelli che all’ultimo secondo ha trasformato un calcio di rigore conquistato da Cernoia. Controllando il video di Portogallo e Italia con le azioni salienti del match, ecco che al 5’ è il Portogallo a sfiorare il vantaggio immediato con Silva che, dopo essersi avventata su una palla vagante in area di rigore, ha calciato con potenza da dentro l’area piccola mettendo però oltre la traversa. Al 14’ prima occasione per le azzurre: sponda di testa di Girelli per l’accorrente Rosucci, il cui tiro è stato bloccato a terra dall’estremo difensore luistano. Al 15’ primo cambio del match con la Mendes che ha rilevato Silva che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio alla caviglia. Al 18’ ancora Italia pericolosa con Cernoia che servita da Girelli, dopo ave saltato i dribbling un avversario, ha tentato un tiro che centrale è stato bloccato da Pereira.In un momento di relativa tranquillità, un pò a sorpresa le padrone di casa riescono a sbloccare il punteggio grazie a Silva al 34’ che, sfruttando un clamoroso errore di Giuliani in uscita coi pugni, ha permesso alla numero 16 di casa di insaccare da due passi con una fortunosa deviazione.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta con una sostituzione decisa dal ct Bertolini che ha deciso di lasciare negli spogliatoi Salvai inserendo al suo posto Linari.Al 58’ cross dalla destra di Galli che ha pescato Girelli, la cui girata di testa è stata bloccata con sicurezza da Pereira. Non passa nemmeno un minuto e al 59’ è stata Cernoia ad avere l’occasione di pareggiare ma la centrocampista ha calciato fuori da ottima posizione anche se un pò defilata. Al 62’ altra sostituzione azzurra con Bonetti che ha preso il posto di Sabatino. Al 68’ doppio cambio per il Portogallo che ha inserito Pinto e Norton per Neto e Faria Al 72’ Mascarello e Bartoli sono subentrate al posto di Rosucci e Bonanasea. Le azzurre continuano a spingere alla ricerca del pareggio che arriva è arrivato al 78’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la giocatrice dell’Atletico Madrid ha insaccato di testa. Il gol decisivo è arrivato al 93’ quando la glaciale Girelli ha trasformato il calcio di rigore concesso per un fallo commesso ai danni della Cernoia regalando così il pass per la semifinale della Algarve Cup dove l’Italia affronterà la Nuova Zelanda.

