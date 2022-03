Video/ Portogallo Macedonia del Nord (2-0) gol e highlights: decide Bruno Fernandes

VIDEO PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD (2-0)

Il Portogallo supera la Macedonia del Nord grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e vola ai mondiali in Qatar, come potremo ammirare nel video Portogallo Macedonia del Nord. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Prova il primo affondo la compagine portoghese ma la Macedonia chiude bene ed evita pericoli. Si accende Bruno Fernandes che dal limite dell’area prova a costruirsi lo spazio per calciare, chiude bene la difesa macedone. Cancelo affonda sulla fascia e crossa, Bruno Fernandes fa da sponda ma nessun compagno è pronto all’appuntamento con il gol. Primo squillo di Cristiano Ronaldo! Diogo Jota imbecca il compagno di squadra che per un soffio non trova il gol! Due calci d’angolo consecutivi conquistati dalla Macedonia, sul secondo i macedoni chiedono un tocco di mano, il direttore di gara non è dello stesso avviso. Bruno Fernandes interviene fuori tempo e rischia il giallo, il direttore di gara lo risparmia. iogo Jota sfiora il gol su calcio d’angolo di Bruno Fernandes! Ci arriva di testa ma colpisce troppo forte, sfuma l’occasione per i lusitani.

Portogallo che sta iniziando ad alzare i ritmi per provare a sbloccarla. Sembrano esserci problemi per Bardhi, vediamo se riuscirà a continuare. Bruno Fernandes! La sblocca il Portogallo! Azione marchiata Manchester United con Cristiano Ronaldo che pesca il fantasista, quest’ultimo supera dagli undici metri il portiere avversario. Gara che ora sembra in discesa per i lusitani, la differenza tecnica in campo si vede. Il Portogallo sfiora la rete del due a zero! Dimitrievski esce malissimo, Diogo Jota a porta vuota spreca. Elmas prova l’azione personale ma viene chiuso da Pepe. Pochi minuti alla fine della prima frazione, decide al momento Bruno Fernandes. Termina la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Nella Macedonia esce Ristovski ed entra Miovski. Danilo stoppa Elmas ma non riesce a far partire il contropiede. Cross in mezzo da punizione della Macedonia, per poco non ci arriva Ademi per il pari. Il Portogallo ha ora ripresa ad attaccare, i lusitani vogliono chiudere il discorso definitivamente. Su angolo Cristiano Ronaldo ci prova di testa, palla oltre la traversa. Nella Macedonia esce Trajkovski, che ha buttato fuori l’Italia, ed entra Churlinov. La Macedonia fatica tantissimo nel rendersi pericolosa quando manca mezzora alla fine del match. Bruno Fernandes! Doppietta e gara praticamente chiusa! Diogo Jota serve il compagno di squadra dimenticata dalla difesa macedone, al volo il trequartista trova la doppietta personale. Ammoniti Musliu e Cancelo. Venti minuti alla fine per una gara che sembra segnata.

Alioski ferma con un fallo Otavio e si becca il giallo. Portogallo che parte in contropiede è ha la palla del tre a zero, Velkovski anticipa Cristiano Ronaldo. Duro colpo subito da Elmas da Pepe, Danilo e Miovski si scontrano, per il direttore di gara non c’è rigore. Pochi minuti alla fine, Portogallo pronto a festeggiare la qualificazione al Mondiale. Ultimi cambi, come da pronostico la Macedonia del Nord sta perdendo contro il Portogallo. Sono tre i minuti di recupero. Termina il match tra Portogallo e Macedonia del Nord, la doppietta siglata da Bruno Fernandes regala il mondiale ai lusitani.

IL TABELLINO

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Danilo, Pepe, Nuno Mendes; Bruno Fernandes (88′ Matheus Nunes), Moutinho (91′ Vitinha), Otavio (77′ William Carvalho); Bernardo Silva (87′ João Felix), Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (77′ Rafael Leão). Ct. Fernando Santos

Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Elmas (87′ Nikolov), Bardhi, Ademi, Trajkovski (59′ Churlinov); M. Ristovski (46′ Miovski), Kostadinov (75′ Askovski). Ct. Milevski

Arbitro: Anthony Taylor (Inghilterra)

Gol: 32′ Bruno Fernandes, 65′ Bruno Fernandes

Ammoniti: Cancelo, Musliu, Alioski

