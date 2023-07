VIDEO/ Portogallo Norvegia U19 (5-0) gol e highlights: lusitani in finale (13 luglio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PORTOGALLO NORVEGIA U19: CHE GOLEADA!

Il video Portogallo Norvegia racconta la disfatta della formazione norvegese contro i lusitani già nei primi minuti dall’inizio della partita. Portogallo che si porterà avanti dopo appena quattro giri di orologio con la rete firmata dal centrocampista Gustavo Sà. Poco dopo dagli 11 m è Hugo Felix, fratello di Joao, a trovare il goal del raddoppio. Portogallo che sembrerebbe accontentarsi ma non in campo perché Rodrigo Ribeiro si scrive nel tabellino dei marcatori firmando la rete del 3-0. Primo tempo che termina quindi con un netto vantaggio per il Portogallo che sta dominando sulla Norvegia, iscrivendo tabellino anche due ammonizioni per Esteves e Nuno Felix. Dominio assoluto per il Portogallo con la Norvegia in completa balìa dei suoi avversari.

Secondo tempo che inizia nel peggiore dei modi per la formazione norvegese. Portogallo che trova ancora due volte la via del goal, nella prima circostanza con un bel colpo di testa da parte dell’attaccante Rodrigo Ribeiro, il quale firma la sua doppietta personale; secondo goal, invece, realizzato da Borges. Quest’ultimo giocatore del Manchester City gioiellino della proprietà City Football Group. Dopo il 5-0, non succede nulla con il Portogallo che attende solamente il triplice fischio il direttore di gara per approdare in finale.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PORTOGALLO NORVEGIA U19: IL TABELLINO

4′ Sa, 17′ rig. Sequeira, 31′ e 66′ R. Ribeiro, 69′ Borges

PORTOGALLO (4-3-3): G. Ribeiro; Esteves (46′ Fernandes), A. Ribeiro, Bras, Marques (73′ Gomes); Justo, Nuno Felix (46′ Da Rocha), Gustavo Sà (58′ Gonçalves); Hugo Felix, R. Ribeiro, Borges (76′ Falé). All. Milheiro

NORVEGIA (4-3-3): Ree (86′ Engh); Solheim (46′ Sivertsen), Hopland, Haram, Egeli; Odegard (63′ Aas), Roaldsoy, Braude (50′ Bruseth, 86′ Murugesapillai); Bassi, Flataker, Faraas. All. Pimenta

Ammoniti: Esteves, Nino Felix, Sà, Odegard, Roaldsoy, Solheim

VIDEO PORTOGALLO NORVEGIA U19: GOL E HIGHLIGHTS













