Video/ Portogallo Spagna U19 (0-2): highlights e gol. Furie rosse campioni d’Europa!

Grande festa in casa delle Furie Rosse, campioni d’Europa Under 19!. Ieri sera infatti, come si vede nel video di Portogallo Spagna U19, la squadra dei giovani del ct Denia ha vinto con merito e con il risultato di 2-0 la finale degli Europei U19. Un traguardo più che meritato per la giovane squadra iberica che davvero ha dominato il match per il gradino del podio: fin dalle prime battute infatti la Spagna si è dimostrato molto più attiva e organizzata, mentre il Portogallo, che pure era campione in carica e godeva del favore del pronostico, non è mai riuscito veramente ad entrare in partita. Dopo un primo tempo molto teso e abbastanza equilibrato, ove però i lusitani hanno sofferto parecchio l’intraprendenza avversaria (come si nota nel gol segnato da Torres al 34’), ecco quindi che è stata nella ripresa che abbiamo assistito alla debacle dei rossoverdi. Il Portogallo infatti non ha più saputo reagire alla rete subita e non si è dovuto aspettare molto per il raddoppio delle Furie Rosse, sempre firmato da Torres ma al 52’ minuto di gioco. Avanti 2-0 e visto l’immobilismo degli avversari, agli spagnoli non è rimasto che gestire la netta superiorità sul tabellone del risultato e in campo. Al triplice fischio finale è quindi scoppiata la festa: la Spagna è Campione d’Europa Under 19.

IL TABELLINO

Portogallo Spagna U19 0-2 (0-1 pt)

Reti: 34’ Torres , 52’ Torres

PORTOGALLO (4-3-3): 1 Biai; 2 Costinha, 3 Loureiro, 4 Cardoso, 14Tavares; 8 Vitor Ferreira, 6 Diogo Capitao, 10 Fabio Veira; 7 Joao Mario, 9 Ramos, 11 Felix Correia.

SPAGNA (4-3-3):13 Tenas; 2 Gomez, 14 Garcia, 4 Hugo Guillamon, 3 Miranda; 8 Moha, 6 Blanco, 10 Sergio Gomez; 7 Ferran Torres, 9 Ruiz, 22 Gil.

Note ammoniti 77’ Ramos (P), 86’ tavares (P), 90+3’ Louriero (P)

Arbitro I. Peljto. Stadio: Republican Stadium di Yereven.

