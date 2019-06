Video/ Portogallo Svizzera (3-1): highlights e gol, Cr7 in finale! (Nations League)

Abbiamo assistito a un match davvero divertente ieri sera allo stadio Do Dragao di Porto, semifinale della Nations league, terminata col successo dei lusitani col risultato di 3-1. Come emerge nel video di Portogallo Svizzera infatti i ritmi della sfida si sono rivelati più alti e fino al fischio finale anche gli elvetici si sono dimostrarti brillanti e propositivi. Al via però è il Portogallo a prendere le redini del gioco e già al 25’ ha trovato il vantaggio con un grandioso Cristiano Rolando, che si è poi rivelato il vero protagonista della sfida. Nella ripresa poi è stato il rigore firmato dal rossonero Ricardo Rodriguez a tenere a galla la Svizzera, ma purtroppo non è bastato agli elvetici per riaprire la partita: Cr7 infatti firmando la tripletta della vittoria al 88’ e al 90’ e ha fatto staccare al suo Portogallo il pass per la finale della Nations league.

IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-1-2): Rui Patricio 6; Semedo 5.5, Pepe 6.5 (18′ st Fonte 6), Ruben Dias 6, Guerriero 6; B. Fernandes 6 (45′ st Moutinho sv), Carvalho 5.5, Neves 6, Bernardo Silva 6.5; Joao Felix 5 (25′ st Guedes 6), Ronaldo 8. A disposizione: Beto, José Sà, Cancelo, Mario Rui, Jota, Pizzi, Sousa, Rafa. Ct. Santos 6.5.

SVIZZERA (4-4-1-1): Sommer 5; Mbabu 6, Schar 4.5, Akanji 5, Rodriguez 6.5; Zakaria 5 (26′ st Fernandes 6), Freuler 6.5 (44′ st Drmic sv), Xhaka 6, Zuber 6 (38′ st Steffen sv); Shaqiri 6.5; Seferovic 6.5. A disposizione: Mvogo, Omlin, Moubandje, Elvedi, Benito, Lang, Sow, Okafor, Ajeti. Ct. Petkovic 6.

Reti: 25′ pt Ronaldo, 11′ st Rodriguez, 43′ st Ronaldo, 45′ st Ronaldo

Ammoniti: Xhaka, Schar, Shaquiri

Recupero: 1′, 5′.

