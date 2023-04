Video/ Potenza Catanzaro (3-2) gol e highlights: decisivo Del Pinto! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POTENZA CATANZARO: LA SINTESI

Allo Stadio Alfredo Viviani il Potenza supera il Catanzaro per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati dal tecnico Raffaele a partire meglio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 4′ con Talia, al 6′ con Caturano ed al 7′ con Girasole. Gli ospiti allenati da mister Vivarini replicano intorno all’8′ con Biasci. I minuti scorrono sul cronometro ed i rossoblu insistono riuscendo a passare in vantaggio al 12′ grazie alla rete messa a segno da Murano, con un colpo di testa ad insaccare la sfera che si era stampata contro la traversa sul tiro di Volpe, ma perdono prematuramente per infortunio Rillo, sostituito per infortunio da Polito già al 22′.

Lo stesso Murano completa poi la doppietta personale trovando il gol del raddoppio su assist di Caturano al 36′. Nel secondo tempo i giallorossi ricominciano bene la gara con l’obiettivo di pervenire all’eventuale pareggio e vanno infatti in gol al 50′ con Iemmello, bravo ad accorciare le distanze su assist di Katseris. Nell’ultima parte dell’incontro i Leoni calano il tris con Del Pinto, servito da Caturano, al 59′ sebbene Sounas accorci nuovamente per le Aquile del Sud al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco D’Eusanio, proveniente dalla sezione di Faenza, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Volpe, Del Pinto e Polito da un lato, Gatti, Katseris e Brighenti dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono al Potenza di salire a quota 48 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Catanzaro non si muove, restando fermo a 96 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POTENZA CATANZARO, IL TABELLINO

Potenza-Catanzaro 3 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 12′, 36′ Murano(P); 50′ Iemmello(C); 59′ Del Pinto(P); 68′ Sounas(C).

POTENZA (3-5-2) – Gasparri; GIrasole,Sbraga, Rocchi; Rillo, Del Pinto, Laaribi, Talia, Volpe; Caturano, Murano. All.: Raffaele.

U.S. CATANZARO (3-5-2) – Sala; Gatti, Fazio, Brighenti; Katseris, Sounas, Pontisso, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello. All.: Vivarini.

Arbitro: Francesco D’Eusanio (sezione di Faenza).

Ammoniti: 9′ Gatti(C); 38′ Katseris(C); 45’+1′ Brighenti(C); 54′ Volpe(P); 64′ Del Pinto(P); 72′ Polito(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI POTENZA CATANZARO

