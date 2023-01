Video/ Potenza Gelbison (3-1) gol ed highlights: super Caturano per i 3 punti!

Video Potenza Gelbison che ha inizio alle ore 17:30 e che subito fa vedere entusiasmo in campo. Potenza che si affaccia in avanti con Del Sole e Girasole molto vivaci ma come sempre a trovare la rete è il solito Caturano che trasforma in gol la palla capitatogli. Gara che si mette al minuto 16 del primo tempo in discesa per la formazione lucana che poi raddoppia poco dopo con Girasole che incorna benissimo di testa dopo il passaggio di Del Sole sempre molto vivace ed ispirato sulla fascia. Primo tempo che volge al termine ma che ricomincia per i successivi 45 di gioco con la rete De Sena al minuto 56 del secondo tempo con la sua rete che firma contro il Potenza.

Gol di testa ed è il numero 5 per il giocatore della Gelbison che riapre la partita ed accorcia le distanze. Prima del tris della formazione di casa, proprio nel momento migliore della squadra campana, spazio che viene lasciato alle ammonizioni con i cartellini a Gasparini, Riccardi, Papa e Granata nel secondo tempo dopo le sanzioni a Cargnelutti, Gilli al primo tempo e Del Pinto nei primi istanti della seconda frazione. Tris potenza con la rete ancora di Caturano che fa il suo gol numero 10 in campionato e chiude la partita ed i giochi portando a casa, per i suoi tifosi, la vittoria contro la formazione campana.

VIDEO POTENZA GELBISON: IL TABELLINO

POTENZA: Caturano S., Del Pinto L. (dal 24′ st Riccardi P.), Del Sole F. (dal 16′ st Talia A.), Di Grazia A. (dal 33′ st Schimmenti E.), Gasparini M. (Portiere), Girasole D., Hadziosmanovic C., Laaribi M., Matino E. (dal 34′ st Armini N.), Rocchi G., Verrengia B. (dal 24′ st Volpe G.). A disposizione: Alastra F. (Portiere), Armini N., Celesia C., Gyamfi B., Logoluso G., Polito V., Riccardi P., Schimmenti E., Steffe D., Talia A., Volpe G.

GELBISON: Anatrella D. (Portiere), Cargnelutti R., De Sena C., Fornito G. (dal 38′ st Correnti M. R.), Gilli M., Graziani V. (dal 7′ st Granata A.), Infantino S. (dal 23′ st Faella A.), Loreto C., Nunziante C., Papa S., Uliano F. (dal 39′ st Francofonte N.). A disposizione: Citarella F., Correnti M. R., Faella A., Francofonte N., Granata A., Marong B., Onda A., Sane A., Savini G., Vitale S. (Portiere)

Reti: al 16′ pt Caturano S. (Potenza) , al 29′ pt Girasole D. (Potenza) , al 32′ st Caturano S. (Potenza) al 11′ st De Sena C. (Gelbison) .

Ammonizioni: al 3′ st Del Pinto L. (Potenza), al 26′ st Gasparini M. (Potenza), al 38′ st Riccardi P. (Potenza) al 34′ pt Cargnelutti R. (Gelbison), al 36′ pt Gilli M. (Gelbison), al 15′ st Papa S. (Gelbison), al 43′ st Granata A. (Gelbison).











