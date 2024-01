Video/ Potenza Latina (2-0) gol e highlights: la chiude Maddaloni (13 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA LATINA (2-0): LA PARTITA

Il Potenza supera il Latina per due reti a zero grazie ai gol siglati da Candellori e Maddaloni. Padroni di casa che salgono a quota 29 punti in classifica con il Latina che invece resta ferma a quota 27. Prima frazione che fatica a decollare fino a quando Hadziosmanovic riceve da Sbraga, sfera a Saporiti che crossa, Candellori la tocca e la sblocca. Il Potenza prova a raddoppiare ma il Latina si chiude bene e prova qualche sortita offensiva che non produce l’effetto sperato. Le due compagini vanno all’intervallo con il Potenza avanti.

Dopo circa dieci minuti dall’inizio della seconda frazione arriva la rete che chiude la gara. Schiattarella la mette in mezzo, Maddaloni si inserisce e sigla. Pochi minuti dopo Saporiti imbecca Caturano che tocca ma non trova il gol. Il Latina, con il passare dei minuti, perde fiducia e non crea azioni pericolose, il Potenza bada a difendersi e porta a casa tre punti preziosi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA LATINA (2-0): IL TABELLINO

Marcatori: 25′ Candellori (P), 54′ Maddaloni (P)

POTENZA: Alastra, Maddaloni, Armini, Caturano (K) (71′ Di Grazia), Sbraga, Pace, Schiattarella (vK) (80′ Steffè), Saporiti (80′ Laaribi), Volpe (71′ Rossetti), Candellori, Hadžiosmanović (51′ Gyamfi).

A disposizione: Cucchietti, Galiano, Monaco, Verrengia, Gagliano, Hristov.

Allenatore: Marco Marchionni

LATINA Bertini, Ercolano, Di Livio (K), Cittadino (61′ Jallow), Mastroianni (17′ Fabrizi), Riccardi (vK) (46′ Perseu), Fella (46′ Crecco), De Santis, Del Sole, Rocchi, Cortinovis.

A disposizione: Vona, Gallo, Rozzi, Polletta, Di Renzo.

Allenatore: Daniele Di Donato

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio

Assistenti: Francesco Romano di Isernia e Andrea Barcherini di Terni

Quarto Ufficiale: Gennaro Decimo di Napoli

NOTE:

Ammoniti: 17′ Di Livio (L), 41′ Cittadino (L), 48′ Maddaloni (P), 82′ Rocchi (L), 88′ Sbraga (P)

