Video/ Potenza Taranto (1-2) gol e highlights: Kanoute trascina Capuano al settimo posto (4 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA TARANTO: SINTESI

Video Potenza Taranto che si apre con il vantaggio degli ospiti dopo soltanto due giri di orologio. A portare in vantaggio la formazione pugliese è l’ex calciatore del Palermo Kanoute. Colpo di testa dell’attaccante Cianci e deviazione del senegalese che decide di portare in vantaggio i suoi. Trova rispondere la formazione di casa con le azioni che portano la firma del solito Salvatore Caturano che però è impreciso. Poco dopo Potenza che trova il modo di pareggiare grazie la rete firmata da Saporiti, bravissimo a farsi trovare al centro dell’area di rigore, completamente solo, e spedire il padrone in rete. Vantaggio Taranto che dura, quindi, soltanto per alcuni minuti prima del pareggio dei padroni di casa.

Secondo tempo all’insegna dell’aggressività con diversi cartelli gialli e addirittura un rosso degli ultimi istanti di gara estratto ai danni di Salvatore Caturano. Taranto che riesce anche ad avere la meglio di confronti dei padroni di casa lucani grazie al gol firmato da Kanoute, bravissima scappare in velocità e punire il portiere avversario in diagonale. Taranto che vince con mister Eziolino Capuano che si gode il settimo posto grazie alla vittoria nel monday night targato Lega Pro.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS POTENZA TARANTO: IL TABELLINO

POTENZA: Alastra F. (Portiere), Gyamfi B., Armini N., Hristov A., Hadziosmanovic C. (dal 28′ st Volpe G.), Verrengia B., Schiattarella P. (dal 32′ st Steffe D.), Saporiti E. (dal 28′ st Gagliano L.), Candellori K. (dal 38′ st Laaribi M.), Di Grazia A. (dal 32′ st Rossetti M.), Caturano S.. A disposizione: Gasparini M. (Portiere), Iacovino A. (Portiere), Maddaloni R. D., Monaco S., Pace F., Pisapia L., Sbraga A.

TARANTO: Vannucchi G. (Portiere), Luciani A., Antonini Lui M., de Santis I. F., Mastromonaco G. (dal 1′ st Panico C.), Calvano S., Zonta L. (dal 35′ st Fiorani M.), Romano A., Ferrara A., Kanoute M. (dal 39′ st Fabbro M.), Cianci P. (dal 45’+1 st Samele L.). A disposizione: Capone F., Costantino F. (Portiere), Enrici P., Kondaj E., Loliva A. (Portiere), Orlando F., Papaserio G.

Reti: al 26′ pt Saporiti E. (Potenza) al 2′ pt Kanoute M. (Taranto) , al 20′ st Kanoute M. (Taranto) .

Ammonizioni: al 34′ st Armini N. (Potenza) al 44′ pt Luciani A. (Taranto), al 22′ st Kanoute M. (Taranto), al 29′ st Antonini Lui M. (Taranto), al 41′ st Vannucchi G. (Taranto).

Espulsioni: al 45’+5 st Caturano S. (Potenza).

VIDEO POTENZA TARANTO: GOL E HIGHLIGHTS













