DIRETTA/ Potenza Taranto video streaming tv: ci sono 28 precedenti del match (4 dicembre 2023, Serie C)

DIRETTA POTENZA TARANTO: I TESTA A TESTA

Siamo pronti alla diretta di Potenza Taranto, che comincerà finalmente tra poco per il campionato di Serie C. Andiamo a dare un’occhiata ai 28 testa a testa della storia di queste squadre. Il primo precedente risale a quasi 90 anni fa ed è il secondo turno di Coppa Italia 1938/1939 con la vittoria del Taranto ai supplementari. Le due compagini si sono affrontate anche al terzo turno dei Playoff Serie D con il successo casalingo del Taranto per due reti a zero che ha permesso ai rossoblu di passare al turno successivo.

Nel recente passato, il Potenza ha avuto la meglio a febbraio 2023 con la rete di Caturano al 58′ che successivamente, al minuto 82, si è fatto anche espellere. All’andata però a vincere era stato il Taranto con un 2-0 casalingo targato Antonini Lui nel primo tempo e Romano nella ripersa. L’ultimo segno X è invece di marzo 2022, nella gara disputato all’Alfredo Viviani di Potenza e finita col risultato di 1-1: alla rete di Cargnelutti, ha risposto quella di Di Gennaro. Le squadre rimasero 10 contro 10 per via dell’espulsioni di Labriola da una parte e Sandri dall’altra. (aggiornamento di Christian Attanasio)

POTENZA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Potenza Taranto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Potenza Taranto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

POTENZA TARANTO: PUNTI PESANTI IN PALIO!

Potenza Taranto, in diretta lunedì 4 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo Stadio Alfredo Viviani di Potenza, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C. Punti in palio pesantissimi questa sera tra due squadre che hanno voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta patita una settimana fa.

Il Potenza occupa il quattordicesimo posto con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dal ko per 2-1 contro il Crotone. Il Taranto invece è all’ottavo posto a quota 23 punti, raccolti grazie a sette vittorie, due pareggi e sei sconfitte. La formazione di Capuano nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dalla Casertana.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TARANTO

C’è qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Potenza Taranto. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-4-1-2: Alastra, Armini, Sbraga, Pace, Gyamfi, Candellori, Saporiti, Verrengia, Di Grazia, Caturano, Gagliano. Passiamo adesso alla formazione di Capuano: Vannucchi, Luciani, Antonini Lui, Riggio, Mastromonaco, Calvano, Zonta, Romano, Ferrara, Cianci, Kanoute.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Potenza Taranto vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo spunto dai numeri forniti da Eurobet: la vittoria del Potenza è a 2,25, il pareggio è a 2,85, mentre il successo del Taranto è a 3,15. Non si profilano molte reti: Under 2,5 a 1,47 e Over 2,5 a 2,35. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,93 e 1,70.











