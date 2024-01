Video/ Pro Patria Albinoleffe (0-0) highlights: reti bianche allo Speroni (27 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA ALBINOLEFFE (0-0): LA PARTITA

Pro Patria e Albinoleffe si dividono la posta in palio in un match che si è acceso a sprazzi. Padroni di casa ad un passo dal gol con Castelli che colpisce di testa da due passi, Marietta salva con un grande intervento. La seconda occasione arriva grazie a Pitou che libera Renault, cross in mezzo con Castelli che non trova il tocco vincente da pochi passi.

Nella seconda frazione di gara Pitou calcia da fuori area ma la sfera termina alta. Stanzani la mette in mezzo, Vaghi calcia forte e trova la risposta di Milesi. L’ultima emozione arriva grazie a Muzio che calcia a botta sicura, Rovida compie un ottimo intervento. Con questo pareggio la Pro Patria tocca quota 29 punti mentre l’Albinoleffe va a quota 30.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA ALBINOLEFFE (0-0): IL TABELLINO

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida 1, Vaghi 2 (40’ st Minelli), Saporetti 4, Moretti 6, Renault 20 (22’ st Somma), Bertoni 14 (22’ st Nicco), Mallamo 31, Ndrecka 3, Stanzani 7, Pitou 11 (30’ st Marano), Castelli 30 (40’ st Parker).

A disposizione: Mangano 12, Bashi 5, Marano 8, Parker 9, Nicco 10, Fietta 16, Citterio 17, Piran 18, Minelli 21, Somma 28, Zanaboni 29.

AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta 22, Borghini 33, Milesi 13, Gatti 44, Toccafondi 17 (1’ st Muzio), Doumbia 6 (28’ st Agostinelli), Brentan 8, Zanini 3, Piccoli 10, Zoma 11 (44’ st Carletti), Longo 91 (35’ st Arrighini).A disposizione: Pratelli 1, Moleri 72, Carletti 9, Muzio 20, Baroni 30, Allieri 42, Arrighini 60, Agostinelli 95.

Ammoniti: Renault (PPA), Vaghi (PPA), Mallamo (PPA), Gatti (ALB)

