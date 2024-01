DIRETTA/ Pro Patria Albinoleffe (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 27 gennaio 2024)

DIRETTA PRO PATRIA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pro Patria Albinoleffe presenta due squadre che in classifica si ritrovano rispettivamente al dodicesimo e decimo posto. Padroni di casa che hanno raccolto fino a questo momento 28 punti all’interno delle 22 giornate di campionato. Le reti realizzate sono 21 mentre quelle subite 27. Il giocatore da tenere d’occhio è sicuramente l’attaccante classe 1999 Davide Castelli.

L’attaccante ha realizzato tre reti nelle ultime due uscite contro Novara e Arzignano e vorrà di certo continuare il suo ottimo momento di forma. Dall’altra parte la formazione bergamasca può vantare la presenza del giocatore del Burkina Faso Zoma. Per lui 7 reti in campionato di cui tre nelle ultime due partite contro Fiorenzuola e Triestina. L’anno di nascita è 2003 e quest’anno sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori risultando essere il giocatore più interessante di questa formazione. (Marco Genduso)

PRO PATRIA ALBINOLEFFE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Albinoleffe sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Albinoleffe e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

DERBY LOMBARDO

Pro Patria Albinoleffe, in diretta sabato 27 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Patria ha sorpreso tutti nel girone di ritorno, accumulando nove punti nelle ultime tre partite e dimostrando un ritmo che nemmeno il Mantova capolista è riuscito a mantenere. Dopo aver concluso il 2023 con una classifica preoccupante, la squadra di Colombo ha radicalmente cambiato direzione all’inizio della fase discendente del campionato. In una classifica così equilibrata, le vittorie contro Giana Erminio, Novara e Arzignano nell’ultimo match hanno consentito ai tigrotti di uscire dalla zona play out, che comunque distava solo tre punti, per avvicinarsi ai margini della zona play off, occupata attualmente proprio dall’Albinoleffe con un solo punto di vantaggio.

Nel frattempo, i seriani non stanno riuscendo a mantenere una continuità nel nuovo anno: pareggio contro il Vicenza, vittoria a Trieste e poi una rovinosa caduta in casa contro il Fiorenzuola. La sfida imminente potrebbe essere determinante per entrambe le squadre, rappresentando uno spartiacque della stagione o una tappa cruciale per raggiungere la continuità di rendimento necessaria a conseguire l’obiettivo minimo, ovvero la salvezza diretta, con la possibilità di alzare l’asticella successivamente.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Albinoleffe, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Fietta, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. Risponderà l’Albinoleffe allenato da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Zoma, Munari, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Longo, Doumbia.

PRO PATRIA ALBINOLEFFE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Albinoleffe, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo dell’Albinoleffe, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











