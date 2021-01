Video/ Pro Patria Alessandria (0-0): gli highlights. Nessun gol allo Speroni

VIDEO PRO PATRIA-ALESSANDRIA (0-0): LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni le formazioni di Pro Patria ed Alessandria non si fanno del male chiudendo con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre si studiano a vicenda agendo bene in difesa, senza quindi concedere spazio per attaccare in maniera efficace. L’arbitro ha intanto estratto i primi due cartellini gialli del match per ammonire rispettivamente Bertoni al 12′ da un lato e Blondett al 14′ dall’altro. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancoblu allenati dal tecnico Javorcic si rendono pericolosi verso il 19′ tramite il colpo di testa da ottima posizione di Spizzichino, bloccato agilmente da Pisseri tra i pali della porta avversaria. I grigi guidati da mister Gregucci rispondono quindi al 26′ con la conclusione di Bruccini, sparando largo su una ribattuta. I piemontesi insistono andando in avanti con Parodi intorno al 29′, venendo tuttavia intercettato dall’attento portiere Greco. Nel finale del primo tempo dopo una chance a testa con Spizzichino e Bruccini, le due compagini finiscono con l’annullarsi, incapaci di fare la differenza sotto porta.

IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i lombardi si fanno vedere subito al 49′ con la conclusione di Brignoli respinta da Pisseri e, sul fronte opposto, è invece Eusepi a sfiorare il palo per i piemontesi al 59′ mancando l’assist vincente per il suo compagno Corazza. Nell’ultima parte dell’incontro i biancoblu ci riprovano con Parker sia al 69′ che al 71′ ed il suo collega Nicco non riesce a combinare di meglio nemmeno al 79′ per colpa dell’ottima prestazione di Pisseri. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo rispettivamente Bertoni da un lato e Blondett dall’altro. Il punto conquistato in questo diciannovesimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pro Patria di portarsi a quota 30 ed all’Alessandria di salire a quota 31 punti nella classifica del girone A della Serie C.

IL TABELLINO

Pro Patria-Alessandria 0 a 0

PRO PATRIA (3-5-2) – Greco,Lombardoni, Boffelli, Gatti; Spizzichino, Nicco, Cottarelli, Bertoni, Pizzul; Castelli, Parker. A disp.: Mangano, Compagnoni, Saporetti, Molinari, Brignoli, Le Noci, Kolaj, Colombo, Latte Lath, Ferri, Dellavedova, Vaghi. All.: Javorcic.

ALESSANDRIA (3-4-3) – Pisseri, Prestia, Blondett, Cosenza; Parodi, Castellano, Bruccini, Rubin; Eusepi, Arrighini, Corazza. A disp.: Crisanto, Chiarello, Podda, Gazzi, Casarini, Crosta, Macchioni, Giorno, Poppa, Bellodi, Stanco. All.: Gregucci.

Arbitro: Ermanno Feliciani (sezione di Teramo).

Ammoniti: 12′ Bertoni(P); 14′ Blondett(A).

