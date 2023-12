Video/ Pro Patria Atalanta U23 (1-0) gol e highlights: Moretti piega i nerazzurri (2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA ATALANTA: SINTESI

La Pro Patria batte di misura l’Atalanta U23 dopo una partita estremamente sofferta. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti della gara. Cortinovis imbuca per Di Serio che controlla e calcia, grande chiusura di Moretti. Azione di pregevole fattura per l’Atalanta, calcia Di Serio dal limite, blocca Rovida. Ceresoli per Capone, la difesa avversaria chiude in angolo. Renault in mezzo, ci arriva Parker che di testa non trova la porta. Mallamo pesca Capone in area, tiro debole. Varnier ci prova con il destro da fuori area, la sfera sfiora l’incrocio dei pali! Termina la prima frazione di gioco.

Mallamo ad un passo dal gol! Tiro insidioso, Rovida si salva con l’aiuto del palo. Rovida rischia la frittata! Sul passaggio all’indietro scivola e per poco non la mette nella sua porta! Moretti! La sblocca la Pro Patria! Pitou in mezzo da angolo, Lombardoni colpisce e trova il miracolo di Vismara, Moretti di testa la sblocca! Mallamo calcia a botta sicura, la sfera termina contro il palo! Grandissima parata di Vismara! Tiro al volo di Castelli destinato all’incrocio, vola il portiere dell’Atalanta. Ferri calcia dal limite, la sua conclusione viene respinta. Grandissima occasione per De Nipoti che in area perde troppo tempo e si fa soffiare la sfera! Termina un match ricco di emozioni.

IL TABELLINO DI PRO PATRIA ATALANTA

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Minelli, Lombardoni, Moretti; Somma (23′ st Vaghi, 45′ st Piran), Marano (23′ st Nicco), Bertoni, Ferri, Renault; Pitou (38′ st Citterio), Parker (23′ st Castelli). A disposizione: Mangano, Ndrecka, Saporetti, Bashi, Caluschi, Zanaboni. Allenatore: Riccardo Colombo

Atalanta U23 (4-2-3-1): Vismara; Palestra, Varnier, Del Lungo, Ceresoli; Gyabuaa, Awua (11′ Sidibe); Mallamo, Cortinovis (11′ st Cisse), Capone (27′ st Italeng); Di Serio (27′ st De Nipoti). A disposizione: Gelmi, Avogadri, Berto, Mendicino, Muhameti, Ghislandi, Solcia. Allenatore: Francesco Modesto

Arbitro: Francesco Burlando di Genova (Pignatelli / Gennuso / Rossini)

Marcatore: Moretti al 14′ st

Ammoniti: Pitou (PP), Minelli (PP), Palestra (A), Rovida (PP), Cisse (A)

