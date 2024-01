Video/ Pro Patria Novara (3-0) gol e highlights: derby del Ticino senza storia (13 gennaio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA NOVARA (3-0): LA PARTITA

La Pro Patria vince il derby del Ticino contro il Novara con un netto tre a zero. Nei primi quindici minuti di gara non accade nulla di rilevante con le due compagini che provano a studiarsi. La gara si accende all’improvviso con Moretti che, su azione di angolo, prende la traversa di testa. Castelli poi si mette in proprio e dal limite dell’area sblocca il match con una bordata. Nel finale di prima frazione Urso calcia a botta sicura ma trova il palo.

Ad inizio ripresa arriva la doppietta di Castelli. Somma mette in area un cross con il contagiri. Castelli controlla e calcia, Desjardins non può nulla. Il Novara ha la chance per riaprirla ma Rovida salva in maniera clamorosa in due occasioni. Nel finale di gara la chiude Moretti. Stanzani in mezzo da punizione, Moretti anticipa Calcagni e mette in ghiaccio il derby.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA NOVARA (3-0): IL TABELLINO

Marcatori: Castelli al 28’pt e al 5’st, Moretti al 35’st

Pro Patria (3-4-2-1): Rovida; Vaghi (37′ st Piran), Saporetti, Moretti; Somma (14’st Minelli), Fietta (1′ st Nicco), Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou (26′ st Marano); Castelli (26′ st Parker). A disposizione: Mangano, Bashi, Bertoni, Citterio, Renault, Caluschi, Ferri. Allenatore: Colombo.

Novara (4-3-3): Desjardins; Boccia, Lancini, Khailoti (36′ st Bonaccorsi), Urso (14′ st Vilhjamsson); Di Munno (36′ st Ngamba), Ranieri (40′ pt Migliardi), Calcagni; D’Orazio (14′ st Scappini), Corti, Donadio. A disposizione: Boscolo Palo, Menegaldo, Prinelli, Speranza, Gerbino, Migliardi, Caradonna. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Silvestri di Roma 1 (Carella di L’Aquila e Alessandrino di Bari; Sassano di Padova).

