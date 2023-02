Video/ Pro Patria Pergolettese (1-2) gol ed highlights: rimonta ospite (Serie C)

VIDEO PRO PATRIA PERGOLETTESE: LA PARTITA

Pro Patria Pergolettese termina con la delusione dei padroni di casa che, avanti di una rete, si fanno raggiungere e sorpassare nel derby dalla squadra di Villa, apparsa più in palla rispetto a Bertoni e compagni. Gara vivace sin dai primi minuti e al 26′ la formazione di Vargas passa in vantaggio con Piu che legge bene un passaggio pigro di Lambrughi per Soncin, si inserisce e mette in rete con un tocco di punta. L’attaccante tigrotto potrebbe raddoppiare due minuti dopo quando Perotti, dopo aver combinato con Stanzani, lo libera nel cuore dell’area, ma il tiro si alza e va sopra la traversa. La Pergolettese trova il pareggio al 31′: corner di Mazzarani, Figoli è il più reattivo in area e insacca con un destro volante. Torna in campo meglio la squadra ospite dall’intervallo e all’8′ sfrutta un corner per andare in gol: Mazzarani batte da sinistra,Varas controlla e con una spettacolare rovesciata batte Del Favero.

Mister Vargas cambia: fuori Gavioli e Stanzani, dentro Nicco e Pitou, ma a costruire è ancora la Pergolettese con Abiuso che controlla palla in mezzo all’area e solo la deviazione della difesa tigrotta evita il tris. Vargas si gioca anche le carte Citterio e Chakir, passando a un 4-3-1-2 offensivo, ma gli attacchi dei tigrotti perdono di lucidità e la Pergolettese non si fa sorprendere dai diversi lanci lunghi dalla difesa. La gara termina così senza che il risultato cambi più e la Pro Patria resta a bocca asciutta.Tre punti di platino per Mazzarani e compagni, ora ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta. Per la Pro Patria battuta d’arresto che non incide sulla classifica visti i 43 punti che valgono il sesto posto in zona play-off.

VIDEO PRO PATRIA PERGOLETTESE: IL TABELLINO

Pro Patria: Del Favero; Sportelli(Chakir 82), Boffelli, Molinari; Perotti(Citterio 70’), Vezzoni, Bertoni, Gavioli(Nicco 56’), Ndrecka; Stanzani(Pitou 56’), Piu. A disposizione: Mangano, Brignoli, Nicco, Fietta, Citterio, Piran, Chakir, Pitou. Allenatore: Vargas

Pergolettese: Soncin; Tonoli, Arini, Lambrughi; Bariti(Saccani 88’), Figoli(Andreoli 62’), Mazzarani, Varas, Villa; Abiuso(Cancello 78’), Guiu Vilanova. A disposizione: Rubbi, Lucenti, Andreoli, Cancello, Vitalucci, Verzeni, Piccinini, Saccani. Allenatore: Villa

Marcatori: Piu 26’, Figoli 30’, Varas 52’

Ammoniti: Figoli, Arini, Sportelli

