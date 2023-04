Video/ Pro Patria Piacenza (1-1) gol e highlights: Chakir per la salvezza (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO PATRIA PIACENZA: TIGROTTI SALVI!

La Pro Patria festeggia la salvezza matematica pareggiando all’ultimo secondo utile contro il fanalino di coda Piacenza. Succede tutto nei minuti di recupero con il Piacenza che passa con Morra e la Pro Patria che risponde con Chakir. Nella prima frazione calcia dalla distanza Ferri con la sfera che termina la sua corsa contro la traversa! Pro Patria che continua ad attaccare, si difende bene il Piacenza. Giorno calcia da posizione difficile, la sfera termina altissima. Morra serve di tacco Chiericò, il tiro non inquadra la porta. Suljic di testa su angolo, il Piacenza sfiora ancora il gol. I padroni di casa soffrono nel finale di prima frazione ma riescono a mantenere la porta inviolata.

Calcia Castelli, termina alta la sfera. Piu e Ferri, tiri pericolosi su cui è bravo Nocchi. Gonzi ci prova su punizione ma la mette alta. Castelli da buona posizione, palla fuori di pochissimo. Quando la gara sembra destinata allo zero a zero nel finale accade davvero di tutto. Morra! La sblocca il Piacenza in pieno recupero! Pallone in area e tocco di testa in rete vincente. Chakir! La Pro Patria pareggia una manciata di secondi dopo grazie alla prima rete stagionale messa a segno dal centravanti. Nei minuti di recupero accade di tutto per un giusto pareggio tra le due compagini.

VIDEO GOL PROPATRIA PIACENZA, IL TABELLINO

Pro Patria – 1 Del Favero; 2 Vaghi, 19 Lombardoni, 5 Molinari; 18 Piran, 10 Nicco(Citterio 78’), 16 Fietta(Vezzoni 45’), 25 Ferri, 3 Ndrecka; 27 Piu(Chakir 78’), 30 Castelli

A Disposizione: 12 Mangano, 8 Brignoli, 9 Parker, 11 Vezzoni, 15 Rossi, 17 Citterio, 20 Gavioli, 21 Perotti, 24 Zanaboni, 26 Chakir, 32 Pitou, 33 Sassaro

All.:J.Vargas

Piacenza– 88 Nocchi; 32 Zanandrea, 56 Masetti, 40 Accardi(Luppi 88’); 15 Parisi, 6 Giorno, 8 Sujic(Munari 72’), 18 Chierico(Gonzi 55’), 3 Rizza(Plescia 72’); 9 Morra, 10 Cesarini (Zunno 88’)

A Disposizione: 1 Fossati, 12 Tintori, 4 Nava, 5 Cosenza, 7 Plescia, 11 Zunno, 20 Palazzolo, 21 Luppi, 23 Gonzi, 27 Munari, 29 Vianni, 33 Capoferri

All.: G.Curioni

Marcatori: 97’ Morra, 99’ Chakir

Sanzioni: Lombardoni 43’, Masetti 88’

GUARDA QUI I VIDEO GOL E GLI HIGHLIGHTS DI PRO PATRIA PIACENZA













