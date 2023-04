DIRETTA/ Pro Patria Piacenza (risultato 0-0) video streaming tv: in campo! (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA: LE STATISTICHE!

Manca veramente poco al fischio d’inizio della diretta Pro Patria Piacenza con le statistiche che ci vengono in soccorso per analizzare al meglio la sfida. I biancoblu hanno toccato quota 46 con 26 punti in casa e 20 in trasferta. Se il computo totale delle reti subite è diviso equamente (21 a 21), per quanto concerne i gol fatti parliamo di 21 messi a segno in terra lombarda e 14 al di fuori dei propri confini.

Il Piacenza è ultimo in classifica con 34 punti di cui 19 raccolti in casa e 15 in trasferta. Proprio lontano da casa, i biancorossi fanno più fatica a segnare come dimostrano le 18 reti contro 22. I lupi subiscono anche di più una volta lasciata Piacenza con 30 reti subite fuori casa e 28 davanti al proprio pubblico. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA: I PRECEDENTI!

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Pro Patria Piacenza soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Una gara importante e spesso equilibrata secondo lo storico, che però sta un po’ più dalla parte della formazione di casa: 3 vittorie della Pro Patria, 2 pareggi e 2 vittorie del Piacenza.

La prima sfida risale al 21 ottobre del 2018, la sfida tra Pro Patria e Piacenza è stata vinta in maniera netta dalla compagine ospite: risultato di 1-4, protagonista bomber Pesenti con una doppietta. Vittoria con tre gol di scarto per la Pro Patria in due occasioni: l’11 novembre 2020 e il 7 marzo 2021, entrambe le gare sono finite 3-0 per i biancoblu. La gara d’andata ha visto vincere la Pro Patria per 0-1: timbro decisivo di Castelli. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA PRO PATRIA PIACENZA: PUNTI PESANTI!

Pro Patria Piacenza, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo Stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Punti pesantissimi quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre in lizza per obiettivi diversi.

La Pro Patria è tredicesima in classifica con 46 punti, a -3 dalla zona playoff: sin qui dodici vittorie, dieci pareggi e quattordici sconfitte. Serie negativa per i biancoblu, che nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2-1 dal Lecco. Il Piacenza, invece, è ultimo a quota 34 punti, a -1 dalla zona playout: per i biancorossi sette vittorie, tredici pareggi e sedici sconfitte. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria per 1-0 sulla Pro Sesto.

PRO PATRIA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Piacenza non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Patria Piacenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necesSsariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PIACENZA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pro Patria Piacenza al via tra pochi minuti. Partiamo dai biancoblu, confermato il 3-5-2: Del Favero, Vaghi, Lombardoni, Molinari, Piran, Nicco, Fietta, Ferri, Ndrecka, Pitou, Castelli. Passiamo adesso agli ospiti, confermato l’undici dell’ultimo turno con il 3-5-2: Nocchi, Nava, Masetti, Capoferri, Parisi, Giorno, Suljic, Chierico, Rizza, Plescia, Cesarini.











