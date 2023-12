Video/ Pro Patria Pro Sesto (0-0) gol e highlights: Del Frate blinda la porta (23 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA PRO SESTO: LA SINTESI

Pro Patria e Pro Sesto si dividono la posta in palio con il match che termina a reti bianche. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Primi dieci minuti di studio tra due compagini che cercano di non scoprire subito le loro carte. Ci prova Pitou, il tiro trova un difensore avversario. Ci prova Bussaglia, palla fuori. Fietta calcia da fuori area, palla fuori. Maurizii la mette in mezzo, di tacco prova il grande gol Sereni, palla fuori. Ci prova Bruschi, Rovida compie un ottimo intervento ed evita il gol. Termina la prima frazione di gioco.

Bruschi serve Bussaglia, Rovida chiude in uscita. Calcia Sereni, palla alta. Calcia Bussaglia, tiro che viene deviato e diventa facile presa di Rovida. Stanzani si mette in proprio e calcia, tiro che non crea problemi al portiere avversario. Ndrecka prova ad aprire il match, Del Frate salva tutto con un grande intervento! Pochi minuti alla fine del match, non si sblocca la gara. Bellissimo tiro di Castelli, salva ancora Del Frate! Termina il match.

IL TABELLINO DI PRO PATRIA PRO SESTO

PRO PATRIA: Rovida W. (Portiere), Minelli A., Lombardoni M., Moretti A., Somma M. (dal 45’+1 st Piran L.), Citterio G. (dal 35′ pt Mallamo A.), Fietta G., Nicco G. (dal 21′ st Stanzani L.), Ndrecka A., Pitou J. (dal 45’+1 st Marano F.), Castelli D.. A disposizione: Bashi E., Caluschi R., Mangano G. (Portiere), Zanaboni E.

PRO SESTO: Del Frate F. (Portiere), Mapelli F., Giorgeschi S., Toninelli D., D’Alessio L., Palazzi A., Gattoni T., Bussaglia A. (dal 25′ st Petrungaro L.), Maurizii E., Sereni M. (dal 44′ st Florio M.), Bruschi N.. A disposizione: Boscolo R., Botti F. (Portiere), Ferro L., Formosa S. (Portiere), Guerrisi A., Iotti L., Marchisano M., Marianucci L.

Ammonizioni: al 36′ st Palazzi A. (Pro Sesto), al 42′ st D’Alessio L. (Pro Sesto)

