Diretta/ Pro Patria Pro Sesto (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia! (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Pro Patria Pro Sesto rivela interessanti dinamiche statistiche, evidenziando differenze significative nelle performance delle due squadre in base alla location delle partite. Il Pro Sesto mostra una chiara disparità nelle percentuali di vittorie a seconda che giochi in casa o fuori casa. Nelle partite casalinghe, la squadra presenta una percentuale di vittorie del 25%, suggerendo che possa incontrare qualche difficoltà quando si trova nel proprio stadio. Tuttavia, quando si sposta in trasferta, la percentuale di vittorie sale notevolmente al 35%, indicando una maggiore efficacia e sicurezza nei match disputati lontano dalle mura amiche.

Diretta/ Juventus U23 Vis Pesaro streaming video e tv. Pantere in crisi (Serie C, 23 dicembre 2023)

D’altra parte, la Pro Patria sembra avere una performance più consistente fuori casa, con una media di punti guadagnati pari a 1,2 per partita. Ciò suggerisce che la squadra è in grado di ottenere risultati positivi quando gioca in trasferta, indicando forse una maggiore solidità tattica e capacità di adattamento in contesti non familiari. Il confronto statistico evidenzia una differenza significativa nel rendimento delle due squadre in base alla sede delle partite. Il Pro Sesto sembra avere maggior successo quando gioca lontano dalle proprie mura, mentre la Pro Patria mostra una performance più solida in trasferta. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Sudtirol Reggiana streaming video e tv. Altoatesini per la conferma (Serie B, 23 dicembre 2023)

PRO PATRIA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Pro Sesto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Pro Sesto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta di Pro Patria Pro Sesto è un racconto avvincente di sei capitoli, con la Pro Sesto che emerge come protagonista indiscussa. Le quattro vittorie della squadra ospite, sempre con un margine di un solo gol, dipingono un quadro di equilibrio precario ma persistente. Il risultato convincente nella stagione 21/22 sottolinea la determinazione della Pro Sesto a consolidare il suo dominio. Tuttavia, la storia è aperta a sorprese, e la Pro Patria cerca di riscrivere il narrativo, sperando in un cambiamento di vento nella prossima sfida. La diretta di oggi si trasforma così in un capitolo cruciale di questa saga calcistica.

Video/ Fiorentina Verona (1-0) gol e highlights: tre punti grazie a Beltran (17 dicembre 2023)

La Pro Sesto, con la sua costante vittoria di misura, ha impreziosito la rivalità, ma il calcio è uno sport imprevedibile, e la Pro Patria punta a ribaltare il destino. Ogni incontro tra queste due squadre è un’opportunità per riscrivere la storia e ridefinire il rapporto di forza. La Pro Sesto, da parte sua, cercherà di mantenere il controllo e consolidare la sua leadership, rendendo ogni confronto un capitolo avvincente di una saga calcistica che continua a evolversi. (agg. Gianmarco Mannara)

UN DERBY STORICO

Pro Patria Pro Sesto, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Penultima in classifica una squadra, quartultima l’altra. Pro Patria contro Pro Sesto. Nella sfida al Carlo Speroni di Busto Arsizio, sono in palio punti cruciali per la sicurezza delle due squadre. I tigrotti di Riccardo Colombo hanno subito una sconfitta amara contro la Virtus Verona per 0-2 dopo quattro giornate positive, accumulando diciotto punti.

Dall’altra parte, i biancocelesti di Sesto San Giovanni arrivano da quattro sconfitte consecutive contro Vicenza, Legnago, Lumezzane e l’ultima contro l’Atalanta Under 23, trovandosi al quartultimo posto con quindici punti. La Pro Sesto ha risolto il contratto con l’attaccante Riccardo Moreo, trasferitosi al Roma City. Nell’ultimo confronto l’anno scorso, i milanesi hanno vinto sia all’andata per 2-1 al Breda, sia al ritorno per 3-1 allo Speroni. La Pro Patria dovrà fare a meno di Parker, squalificato dopo l’espulsione durante il match contro la Virtus Verona.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA PRO SESTO

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rovida, Minelli, Lombardoni, Moretti, Somma, Citterio, Nicco, Marano, Ndrecka, Stanzani, Castelli. Risponderà la Pro Sesto allenata da Francesco Parravicini con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Del Frate, Mapelli, Marianucci, Toninelli, D’Alessio, Palazzi, Ferro, Maurizii, Petrungaro, Bruschi, Sereni.

PRO PATRIA PRO SESTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Pro Sesto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA