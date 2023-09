Video/ Pro Patria Triestina (0-3) gol e highlights: doppietta-show di Lescano! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO PATRIA TRIESTINA (0-3): LA PARTITA

Gol e spettacolo nel match valevole per il quinto turno del Girone A della Serie C 2023/2024 fra Pro Patria e Triestina: la formazione allenata da Attilio Tesser, dopo un avvio di campionato balbettante, mette un bel punto esclamativo vincendo e convincendo sul terreno di gioco di Busto Arsizio anche grazie a un primo tempo sontuoso. A mettere in ghiaccio il punteggio con quasi un’ora di anticipo, frenando qualunque velleità di rimonta da parte degli uomini dell’ex di turno, Riccardo Colombo, è prima la doppietta di testa su corner di Facundo Lescano (l’argentino trafigge due volte Rovida in avvio nell’arco di poco più di 5 minuti) e poi, manco a dirlo, il tris firmato ancora su calcio d’angolo col difensore centrale Struna a svettare tra le belle statuine bustocche e a fare 0-3 al minuto 34.

Al rientro sul terreno di gioco il copione tattico cambia (grazie anche a tre sostituzioni nell’intervallo del tecnico bustocco che, deluso, rinnova tutto il reparto mediano) ma la maggior veemenza dei lombardi si scontra con un risultato oramai in ghiaccio e i friulani che si limitano a gestire la sfida fino al 90′: e così, a parte una sequela di cartellini gialli e l’inevitabile girandola dei cambi dopo l’ora di gioco, non succede più nulla e solo un bel tentativo di Stanzani al minuto 85 meritava miglior sorte per il gol della bandiera dei suoi. Con questo rotondo 0-3 la Triestina torna al successo e spera di aver messo definitivamente alle spalle l’altalena di risultati di questo avvio di stagione, salendo a quota 9 a ridosso della vetta: brutto stop per la Pro Patria invece che resta ferma a 4 punti in zona play-out e dovrà dimenticare presto questa giornata nera per tornare a inseguire il proprio obiettivo, ovvero una salvezza ampiamente alla sua portata.

VIDEO GOL PRO PATRIA TRIESTINA (0-3): IL TABELLINO

PRO PATRIA: Rovida; Moretti, Minelli (24′ st Vaghi), Saporetti; Piran (1′ st Fietta), Marano (1′ st Nicco), Mallamo (36′ st Citterio), Ferri (1′ st Renault), Ndrecka; Stanzani, Parker. A disposizione: Mangano, Bashi, Pitou, Bertoni, Caluschi, Somma, Zanaboni. Allenatore: Riccardo Colombo.

TRIESTINA: Matosevic; Moretti, Struna, Pavlev (24′ st Ciofani), Anzolin; Celeghin (29′ st Pierobon), Correia (1′ st Fofana), Vallocchia (24′ st Germano); D’Urso; Redan (37′ pt Finotto), Lescano. A disposizione: Bolzon, Agostino, Malomo, El Azrak, Adorante, Kacinari, Kozlowski, Rizzo. Allenatore: Attilio Tesser.

Reti: Lescano al 4′ e all’11’, Struna al 34′ pt.

Ammoniti: Correia (T), Pavlev (T), Fietta (PP), Vallocchia (T), Fofana (T).

