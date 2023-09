DIRETTA/ Pro Patria Triestin (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match che vede di fronte Pro Patria e Triestina presenta due formazioni che si affronteranno per la sesta volta in assoluto all’interno del rettangolo di gioco verde. La prima volta che le due formazioni si sono trovate di fronte era il 2021: Bertoni aprì le danze, Trotta chiuse la partita sul risultato di 1-1. La seconda sfida vide cambiare risultato ma non l’esito con uno scialbo 0-0. Il primo successo di una delle due formazioni all’interno di questa sfida, avvenne nel 2022.

Vittoria Triestina con il risultato di 2-1. Erano i play off di categoria e la formazione giuliana venne trascinata dalla doppietta dell’attaccante Guido Gomez oggi in forza al Crotone. Stagione successiva che invece vide vincere la Pro patria grazie ai gol realizzati nel primo tempo da Stanzani e Piu. Inutile il gol negli ultimi istanti di partita di Ganz. In ordine cronologico l’ultima sfida ha visto trionfare la Triestina con il risultato di 2-0. (Marco Genduso)

PRO PATRIA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Patria Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Triestina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO PATRIA TRIESTINA: TIGROTTI FAVORITI!

Pro Patria Triestina, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Alabardati discontinui in avvio di campionato, in un inizio di stagione segnato da ambizioni importanti per la Triestina sono già arrivate due sconfitte, l’ultima subita sul campo della Pergolettese nel turno infrasettimanale.

Proverà ad approfittare di questi alti e bassi una Pro Patria che ha a sua volta diverse difficoltà, come evidenziato nell’ultima sconfitta esterna sul campo dell’Albinoleffe, ma va detto che i Tigrotti partono innanzitutto per conquistarsi una salvezza tranquilla in questo campionato. Pro Patria Triestina è una grande classica con tanto di tifoserie gemellate, 24 precedenti in Serie A alle spalle e 60 trascorsi complessivi. Ultima sfida a Busto Arsizio vinta 2-1 dai tigrotti il 6 novembre 2022.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Triestina, match che andrà in scena allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Per la Pro Patria, Riccardo Colombo schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mangano, Bashi, Moretti, Vaghi, Piran, Marano, Mallamo, Ferri, Ndrecka, Stanzani, Parker. Risponderà la Triestina allenata da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Pavlev, Struna, Malomo, Ciofani; Germano, Correia, Vallocchia; D’Urso; Lescano, Finotto.

PRO PATRIA TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Triestina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Patria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05 mentre l’eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











