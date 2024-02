Video/ Pro Sesto Alessandria (1-2) gol e highlights: i grigi vincono la sfida salvezza (21 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO SESTO ALESSANDRIA (1-2): LA PARTITA

L’Alessandria vince la sfida salvezza in campo della Pro Sesto. Per l’ultima in graduatoria resta comunque impresa difficilissima quella della salvezza. Mastalli ci prova su punizione, Del Frate blocca senza problemi. Siafa assiste Samele a fine prima frazione, con un bel destro non lascia scampo a Del Frate e porta i grigi avanti. La Pro Sesto prova subito a reagire ma non trova lo spunto vincente.

Toninelli calcia da fuori area ad inizio ripresa, la sfera termina sul fondo. Superato in velocità Marianucci da Safia che calcia con il sinistro e supera Del Frate. Grazie a Bruschi la Pro Sesto la riapre tre minuti dopo. Sulla punizione piattone da fuori area e match che resta in bilico. Rossi calcia da fuori area con la sfera che sbatte contro il palo. La Pro Sesto ci prova ma non riesce a riprenderla.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO SESTO ALESSANDRIA (1-2): IL TABELLINO

Marcatori: 34’ Samele (A), 54′ Siafà (A), 59′ Bruschi (PS)

Pro Sesto (4-3-2-1): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Mapelli, Maurizii; Sala (46′ Basili), Poli, Bussaglia (77′ Gattoni); Sereni (77′ Florio), Bahlouli; Bruschi. A disp. Formosa, Poggesi, Santarpia, D’Alessio, Toci, Boscolo Chio, Iotti, Giorgeschi, Fornito. All. M. Paci

Alessandria (3-5-2): Spurio; Ciancio, Rota, Gega; Pellegrini, Sepe (66′ Soler), Nichetti (83′ Nunzella), Mastalli, Rossi; Siafà, Samele (66′ Gazoul). A disp. Barmaz, Farroni, Cusumano, Pellitteri, Parrinello, Femia, Ndir, Laukžemis, Busatto, Mangni. All. M. Banchini

Arbitro: Mirabella di Napoli (Rispoli-Pandolfo. IV Uff. Marchetti)

Note: ammoniti Ciancio, Nichetti, Toninelli, Gattoni, Nunzella, Siafà

