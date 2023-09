Video/ Pro Sesto Arzignano (0-1) gol e highlights: ci pensa Milillo! (Serie C, 24 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO ARZIGNANO: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda l’Arzignano supera in trasferta la Pro Sesto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Parravicini provano ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva impegnando il portiere avversario Bosseggia, costretto alla parata in corner sulla punizione calciata da Barranca verso il 9′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Bianchini suonano la carica con Cazzadori di testa al 31′ e poi sparando alto al 35′. Sul fronte opposto non combina di meglio Iotti al 38′.

Diretta/ Pro Sesto Arzignano (risultato finale 0-1): espulso Gattoni! (Serie C, 24 settembre 2023)

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Arras e Santarpia al posto di Basili e Ferro da un lato oltre che di Parigi per Grandolfo dall’altro, l’estremo difensore Del Frate blocca a terra l’ennesima giocata di Cazzadori al 48′. Nell’ultima parte dell’incontro il portiere Del Frate torna ad essere protagonista parando un calcio di rigore concesso per fallo di Barranca su Antoniazzi al 73′. Ci pensa tuttavia Milillo, con un colpo di testa vincente da calcio d’angolo, a mettere a segno la rete del vantaggio per i veneti al 77′. La Pro resta addirittura in inferiorità numerica dal 90′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Gattoni.

DIRETTA/ Arzignano Alessandria (risultato finale 1-0): vittoria di misura

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Maria Manzo, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gattoni, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, e Barranca da un lato, Casini dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno di campionato permettono all’Arzignano di portarsi a quota 7 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata della Pro Sesto, rimasti appunto fermi a 4 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO ARZIGNANO: IL TABELLINO

Pro Sesto-Arzignano 0 a 1 (p.t. 0-0)

Video/ Pro Vercelli Pro Sesto (0-0) e highlights: gara tesa nel finale (20 settembre 2023)

Reti: 77′ Milillo(A).

PRO SESTO (4-3-3) – Del Frate; Marianucci, Maurizii, Iotti, Toninelli; Gattoni, Bussaglia, Ferro; Barranca, Basili, Petrelli. All.: Parravicini.

ARZIGNANO (4-3-1-2) – Bosseggia; Bernardi, Piana, Davi, Milillo; Antoniazzi, Casini, Lakti; Barba; Grandolfo, Cazzadori. All.: Bianchini.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo (sezione di Torre Annunziata).

Ammoniti: 17′ Casini(A); 67′, 90′ Gattoni(P); 72′ Barranca(P).

Espulsi: 90′ Gattoni(P).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO ARZIGNANO













© RIPRODUZIONE RISERVATA