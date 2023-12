Video/ Pro Sesto Atalanta U23 (0-1) gol e highlights: Cissè firma il successo! (Serie C, 16 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO ATALANTA U23: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda l'Atalanta U23 supera in trasferta la Pro Sesto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo I minuti scorrono sul cronometro ed i nerazzurri insistono mancando il bersaglio di testa al 28′ con Palestra ed i padroni di casa allenati da mister Parravicini si progongono invece in avanti al 36′ con Petrungaro, pescato tuttavia in posizione di fuorigioco.

Nel secondo tempo gli orobici sembrano crederci e riescono infatti a passare in vantaggio al 55′ grazie alla rete messa a segno dallo scatenato Cissè, bravo a resistere nonostante la trattenuta di Marianucci, ammonito proprio nella circostanza. Nell’ultima parte dell’incontro Sereni e Bruschi falliscono un paio di opportunità per pareggiare tra il 67′ ed il 78′ rischiando però su Ceresoli al 74′ ed ancora Cissè all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Petrungaro, Marianucci, Bruschi e Ferro da un lato, Gyabuaa dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono all’Atalanta Under 23 di salire a quota 29 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, rimanendo ferma a 15 punti.

Pro Sesto-Atalanta U23 0 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ Cissè(A).

PRO SESTO (3-4-2-1) – Del Frate; Marianucci, Mapelli, Toninelli; D’Alessio, Palazzi, Ferro, Maurizii; Sereni, Bruschi; Petrungaro. A disposizione: Formosa, Botti, Brignoli, Petrelli, Marchisano, Boscolo Chio, Iotti, Giorgeschi, Florio, Guerrisi. All.: Parravicini.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-1-2) – Vismara, Ceresoli, Berto, Varnier; Palestra, Awua, Gyabuaa, Ghislandi; Cortinovis; Cissè, Capone. A disposizione: Gelmi, Avogadri, Mendicino, Muhameti, Italeng, Solcia, Sidibe, Regonesi, Falleni, De Nipoti, Chiwisa, Rosa, Mora. All.: Modesto.

Arbitro: Gabriele Sacchi (sezione di Macerata).

Ammoniti: 37′ Petrungaro(P); 42′ Gyabuaa(A); 55′ Marianucci(P); 71′ Bruschi(P); 73′ Ferro(P).

