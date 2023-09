Video/ Pro Sesto Fiorenzuola (3-1) gol e highlights: la decide Barranca! (Serie C, 10 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO FIORENZUOLA: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda la Pro Sesto supera il Fiorenzuola per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Parravicini partono forte riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Arras, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo di mano commesso da Potop sul cross di Maurizi. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Bonatti reagiscono trovando il gol del pareggio al 42′ per merito di Alberti, sfruttando l’assist offertogli da Silvestro.

Nel secondo tempo i rossoneri insistono e mancano un paio di chances con Gonzi tra il 50′, con un colpo di testa, ed al 54′, senza sorprendere l’estremo difensore avversario Del Frate pure in questo caso. Nell’ultima parte dell’incontro i biancocelesti tornano avanti con il gol di Barranca al 67′ e chiudono i conti in maniera definitiva nel recupero al 90’+8′ tramite la rete firmata da Basili.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Claudio Giuseppe Allegretta, proveniente dalla sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo una volta ammonendo solamente Bussaglia tra gli ospiti. I tre punti conquistati in questo secondo turno di campionato permettono alla Pro Sesto di salire a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Fiorenzuola, rimasti fermi a quota zero.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO FIORENZUOLA: IL TABELLINO

Pro Sesto-Fiorenzuola 3 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 3′ RIG. Arras(P); 42′ Alberti(F); 67′ Barranca(P); 90’+8′ Basili(P).

Assist: 42′ Silvestro(F).

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Giorgeschi, Toninelli, Maurizi; Sala, Marianucci, Gattoni, Bussaglia, Barranca; Arras, Florio. A disp.: Formosa, Iotti,Mapelli, Ferro, D’Alessio, Santarpia, Brignoli, Sereni, Petrelli, Petrungaro, Basili. All.: Parravicini.

FIORENZUOLA (4-2-3-1) – Guadagno; Silvestro, Nava, Sussi, Potop; Di Gesù, Stronati; Nelli, Morello, Gonzi; Alberti. A disp.: Sorzi, Beretta, Bondioli, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Gentile, Ceravolo, Oddi, Musatti, Di Quinzio, Roteglia, Kenzin, Anelli. All.: Bonatti.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta (sezione di Molfetta).

Ammoniti: 55′ Bussaglia(P).