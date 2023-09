Diretta/ Pro Sesto Fiorenzuola (risultato 1-0) video streaming tv: rete di Arras (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO FIORENZUOLA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Pro Sesto e Fiorenzuola è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Parravicini partono forte riuscendo a passare in vantaggio subito al 3′ grazie alla rete messa a segno da Arras, bravo a trasformare il calcio di rigore fischiato per il fallo di mano commesso da Potop sul cross di Maurizi.

Ecco le formazioni ufficiali: PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Giorgeschi, Toninelli, Maurizi; Sala, Marianucci, Gattoni, Bussaglia, Barranca; Arras, Florio. A disp.: Formosa, Iotti,Mapelli, Ferro, D’Alessio, Santarpia, Brignoli, Sereni, Petrelli, Petrungaro, Basili. All.: Parravicini. FIORENZUOLA (4-2-3-1) – Guadagno; Silvestro, Nava, Sussi, Potop; Di Gesù, Stronati; Nelli, Morello, Gonzi; Alberti. A disp.: Sorzi, Beretta, Bondioli, Omoregbe, Seck, Oneto, Coghetto, Gentile, Ceravolo, Oddi, Musatti, Di Quinzio, Roteglia, Kenzin, Anelli. All.: Bonatti. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRO SESTO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Pro Sesto Fiorenzuola sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Fiorenzuola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Pro Sesto Fiorenzuola, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Gli incroci tra le due compagini, dal 2015 ad oggi, sono solamente due: il primo datato 24 gennaio 2016 e terminato 1-1 in Serie D.

Seconda e ultima sfida in terra milanese è quella del 18 settembre 2021 e racconta di un altro pareggio, questa volta senza reti, nell’unica sfida da professionisti. A campo invertito, invece, altre due partite: la prima il 20 settembre 2015 con il successo della Pro Sesto di misura (0-1) e un’altra il 23 gennaio 2022 con la vittoria del Fiorenzuola per 3-1 con i gol realizzati da Mastroianni, Palmieri e Arrondini. (Giulio Halasz)

PRO SESTO FIORENZUOLA: OBIETTIVO RISCATTO

Pro Sesto Fiorenzuola, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, girone A.

Il campionato delle due formazioni non è iniziato nel migliore dei modi: i lombardi, infatti, hanno incassato ben cinque reti dalla Pergolettese mentre gli arancio-neri sono stati superati tra le mura amiche dal Renate. Entrambe le squadre, quindi, sono in cerca dei primi punti stagionali.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Per mister Francesco Parravicini ipotizzabile qualche cambio rispetto all’ultima uscita: Arras e Giorgeschi si candidano per prendere i posti di Barranca e Florio mentre Mapelli, uscito malconcio domenica scorsa, dovrebbe essere sostituito da Marchisano. In casa Fiorenzuola, invece, il tecnico Bonatti potrebbe dare spazio a Oneto e Di Gesù in luogo di Beretta e Alberti.

PRO SESTO FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











