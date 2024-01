Video/ Pro Sesto Mantova (0-2) gol e highlights: a segno Radaelli e Galuppini! (Serie C, 21 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO MANTOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda il Mantova supera in trasferta la Pro Sesto per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Possanzini cominciano bene la sfida tentando subito di prenderne in mano il controllo delle operazioni ma affacciandosi in zona offensiva solo con una conclusione alta di Burrai intorno all’11’. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Parravicini si fanno vedere pericolosamente in avanti con uno spunto interessante provato da Kristoffersen e respinto da Festa tra i pali verso il 29′.

Nel secondo tempo la Pro si vede costretta a sostituire prematuramente Kristoffersen con Toci a causa di un infortunio già al 53′ e fallisce poi un’altra chance con Broschi per colpa di un’altra provvidenziale parata di Festa. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi riescono a passare in vantaggio al 62′ grazie alla rete messa a segno da Radaelli e trovano poi anche il gol del raddoppio immediato al 69′ per merito di Galuppini.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Turrini, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente Del Frate da un lato e Radaelli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiduesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 54 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, rimanendo ferma a 17 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO MANTOVA: IL TABELLINO

Pro Sesto-Mantova 0 a 2 (p.t. 0-0)

Reti: 62′ Radaelli(M); 69′ Galuppini(M).

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Marianucci, Giorgeschi, Mapelli; Toninelli, Bruschi, Gattoni, Bussaglia, Maurizii; Sereni, Kristoffersen. A disposizione: Formosa, Botti, D’Alessio, Poggesi, Marchisano, Toci, Florio, Guerrisi. Allenatore: Francesco Parravicini.

MANTOVA (4-3-3) – Festa; Celesia, Cavalli, Brignani, Radaelli; Burrai, Muroni, Trimboli; Mensah, Galuppini, Fiori. A disposizione: Sonzogni, Maggioni, Bani, Debenedetti, Weiser, Redolfi, Panizzi, Fedei, Napoli, Bragantini, Argint, Monachello, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini.

Arbitro: Niccolò Turrini (sezione di Firenze).

Ammoniti: 25′ Radaelli(M); 61′ Del Frate(P).

