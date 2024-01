Diretta/ Pro Sesto Mantova (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Burrai! (21 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Pro Sesto e Mantova è cominciata da poco più di una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati dal tecnico Possanzini cominciano bene la sfida tentando subito di prenderne in mano il controllo delle operazioni ma affacciandosi in zona offensiva solo con una conclusione alta di Burrai intorno all’11’. Ecco le formazioni ufficiali:

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Marianucci, Giorgeschi, Mapelli; Toninelli, Bruschi, Gattoni, Bussaglia, Maurizii; Sereni, Kristoffersen. A disposizione: Formosa, Botti, D’Alessio, Poggesi, Marchisano, Toci, Florio, Guerrisi. Allenatore: Francesco Parravicini. MANTOVA (4-3-3) – Festa; Celesia, Cavalli, Brignani, Radaelli; Burrai, Muroni, Trimboli; Mensah, Galuppini, Fiori. A disposizione: Sonzogni, Maggioni, Bani, Debenedetti, Weiser, Redolfi, Panizzi, Fedei, Napoli, Bragantini, Argint, Monachello, Giacomelli. Allenatore: Davide Possanzini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRO SESTO MANTOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Sesto Mantova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Sesto Mantova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SI GIOCA

In Pro Sesto Mantova, dopo ben sei vittorie consecutive in campionato i virgiliani hanno frenato la loro corsa nell’ultimo impegno disputato, andando a pareggiare in casa contro il coriaceo Arzignano. Per il Mantova capolista del girone A comunque resta cospicuo il vantaggio sulla seconda in classifica, 7 lunghezze lontano il Padova con i virgiliani che vantano al momento il miglior attacco del raggruppamento con 42 gol realizzati e la miglior difesa con solo 14 reti incassate.

Terzultima in classifica e un po’ in difficoltà la Pro Sesto che soffre soprattutto la crisi del suo attacco. Ben sette le partite senza vincere e senza segnare per i lombardi, che in questa striscia senza mai andare in gol hanno subito cinque sconfitte ottenendo solo due pareggi senza reti contro la Pro Patria e nell’ultima trasferta di Fiorenzuola. All’andata vittoria per 2-0 del Mantova, ma la Pro Sesto ha vinto per 1-0 l’ultimo precedente casalingo contro i virgiliani. (agg. di Fabio Belli)

PRO SESTO MANTOVA, OSPITI SEMPRE PIU’ PRIMI

La diretta Pro Sesto Mantova, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono in un momento di grande difficoltà con la vittoria che manca dal 18 novembre, 2-0 in casa contro l’Albinoleffe. Nelle ultime tre gare, la Pro Sesto ha messo a referto due punti con i pareggi contro Fiorenzuola e Pro Patria. Prima ci sono state cinque sconfitte di fila che hanno fermato la corsa verso la salvezza.

Il Mantova ha compiuto un mezzo passo falso con l’Arzignano, pareggiando in casa 1-1. Resta il fatto che la stagione dei biancorossi è stata fin qui quasi perfetta con la ciliegina sulla torta il 5-0 al Padova seconda, a dimostrazione i quanto il Mantova stia dominando questo campionato, momentaneamente a +7.

PRO SESTO MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Mantova vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Del Frate, difesa a tre con Marianucci, Giorgeschi e Mapelli a chiudere il reparto. A centrocampo Toninelli e Maurizii larghi mentre Bussaglia, Gattoni e Palazzi giocheranno al centro. In attacco Kristoffersen e Bruschi.

Risposta del Mantova capolista con il 4-3-3. Tra i pali Festa, quartetto composto da Radaelli, Redolfi, Brignani e Panizzi. Nella zona nevralgica del campo si insedieranno Muroni, Bani e Trimbola. Tridente offensivo con Galuppini a destra, Fiori a sinistra e Menash punta.

PRO SESTO MANTOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Mantova danno favorita la squadra ospite a 1.50. Secondo bet365. la X del pareggio è data a 3.65 mentre l’1 fisso a 6.70.

