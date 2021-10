Video/ Pro Sesto Padova (2-2): highlights e gol. Ghezzi salva i biancocelesti

VIDEO PRO SESTO-PADOVA (2-2): LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda le formazioni di Pro Sesto e Padova si annullano a vicenda senza andare oltre uno spettacolare pareggio per 2 a 2. Nel primo tempo sono gli ospiti allenati da mister Pavanel a prendere in mano il controllo delle operazioni rendendosi anche pericolosi verso il quarto d’ora tramite lo spunto di Ronaldo, la cui conclusione finisce di poco a lato dello specchio della porta avversaria.

DIRETTA/ Taranto Fidelis Andria (risultato finale 2-1): la ribalta Santarpia!

I minuti scorrono sul cronometro e nonostante il buon avvio di marca biancoscudata sono invece i padroni di casa guidati dal tecnico Banchieri a passare in vantaggio al 26′ grazie alla rete messa a segno da Gattoni, autore di un colpo di testa vincente su assist di Scapuzzi. I biancocelesti mancano il raddoppio con Marchesi al 32′ e gli Euganei si fanno vedere con Curcio prima di trovare il gol del pareggio per merito di Ceravolo al 37′, su sponda di Hraiech. Al 40′ il Padova coglie un palo quando il colpo di testa di Kirwan viene parato da Del Frate.

DIRETTA/ Palermo Virtus Francavilla (risultato finale 1-0): rosanero ok con Brunori

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i lombardi pareggiano il computo dei legni con l’auto-palo centrato da Ronaldo a tentare di liberare al 50′ mentre il Padova ribalta la situazione attraverso la rete siglata al 53′ da Terrani con una deviazione di testa sul lancio di Ceravolo. Nell’ultima parte dell’incontro Ceravolo fallisce il calcio di rigore concesso per fallo di Caverzasi su Terrani sparando sulla traversa al 77′ e Ghezzi chiude i conti in maniera definitiva nel recupero al 90’+1′, prima che venga espulso Terrani al 90’+4′ con un rosso diretto per una spinta troppo violenta.

Diretta/ Latina Catanzaro (risultato finale 0-2): le Aquile del Sud a -4 dal Bari

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Michele Giordano, proveniente dalla sezione di Novara, oltre ad aver espulso Terrani con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Marchesi e Gattoni da un lato, Kirwan, Hraiech, Valentini e Nicastro dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno di campionato permette rispettivamente alla Pro Sesto di salire a quota 7 ed al Padova di portarsi a quota 23 nella classifica del girone A della Serie C.

IL TABELLINO

Pro Sesto-Padova 2 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 26′ Gattoni(S); 37′ Ceravolo(P); 53′ Terrani(P); 90’+1′ Ghezzi(S).

PRO SESTO (4-4-1-1) – Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini, Mazzarani; Capelli, Gattoni, Brentan, Scapuzzi; Marchesi; Capogna. A disp.: Bagheria, Giubilato, Lucarelli, Marzupio, Della Giovanna, Parrinello, Ghezzi, Buongiorno, Ferrero, Grandi, Motta. All.: Simone Banchieri.

PADOVA (4-3-2-1) – Donnarumma; Kirwan, Monaco, Valentini, Curcio; Della Latta, Busellato, Hraiech; Chiricò, Ronaldo; Ceravolo. A disp.: Vannucchi, Andelkovic, Gasbarro, Germano, Pelegatti, Jelenic, Settembrini, Vasic, Biasci, Bifulco, Nicastro, Santini, Terrani. All.: Massimo Pavanel.

Arbitro: Michele Giordano (sezione di Novara).

Ammoniti: 30′ Kirwan(P); 58′ Marchesi(S); 66′ Hraiech(P); 74′ Gattoni(S); 78′ Valentini(P); 84′ Nicastro(P).

Espulsi: 90’+4′ Terrani(P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRO SESTO PADOVA (da elevensport)



© RIPRODUZIONE RISERVATA