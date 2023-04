Video/ Pro Sesto Pergolettese (0-1) gol e highlights: decide Varas! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO PERGOLETTESE: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda la Pergolettese supera in trasferta la Pro Sesto per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Villa ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva fallendo un paio di occasioni interessanti con Bariti al 6′ e poi anche con Varas al 7′. I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu insistono riuscendo anche a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Varas su assist di Bariti al 35′.

La Pro tenta di reagire con un sinistro di Corradi al 43′. Nel secondo tempo i biancocelesti ripartono in maniera arrembante sebbene il colpo di testa di Gerbi termini largo fuori dallo specchio della porta intorno al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro Varas manca la doppietta personale all’83’ e Villa non combina di meglio all’85’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gianluca Renzi, proveniente dalla sezione di Pesaro, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Gattoni, Toninelli, Maurizii, Corradi e Radaelli da un lato, Abiuso, Figoli ed Arini dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di salire a quota 51 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, restando ferma a 60 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO PERGOLETTESE, IL TABELLINO

Pro Sesto-Pergolettese 0 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 35′ Varas(P).

PRO SESTO (3-4-2-1) – Del Frate; Moretti, Maurizi, Toninelli; Radaelli, Capelli, Gattoni, Corradi; Bianco, Gerbi; Capogna. A disp.: Santarelli, Botti, Ferrero, Marchesi, Weiser, D’Amico, Marzupio, Vaglica, Sgarbi, Suagher. All.: Matteo Andreoletti.

PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Abiuso, Guiu Vilanova. A disp.: Rubbi, Lambrughi, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Andreoli, Cancello, Figoli, Vitalucci, Verzeni, Saccani, Doumbia. All.: Alberto Villa.

Arbitro: Gianluca Renzi (sezione di Pesaro).

Ammoniti: 33′ Gattoni(S); 58′ Abiuso(P); 65′ Toninelli(S); 69′ Maurizii(S); 80′ Corradi(S); 87′ Figoli(P); 90’+2′ Arini(P); 90’+4′ Radaelli(S).

