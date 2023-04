Diretta/ Pro Sesto Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: chance per Bariti

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE (0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Pro Sesto e Pergolettese è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Villa ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva fallendo un paio di occasioni interessanti con Bariti al 6′ e poi anche con Varas al 7′. Ecco le formazioni ufficiali: PRO SESTO (3-4-2-1) – Del Frate; Moretti, Maurizi, Toninelli; Radaelli, Capelli, Gattoni, Corradi; Bianco, Gerbi; Capogna. A disp.: Santarelli, Botti, Ferrero, Marchesi, Weiser, D’Amico, Marzupio, Vaglica, Sgarbi, Suagher. All.: Matteo Andreoletti. PERGOLETTESE (3-5-2) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa; Abiuso, Guiu Vilanova. A disp.: Rubbi, Lambrughi, Bevilacqua, Gabelli, Lucenti, Andreoli, Cancello, Figoli, Vitalucci, Verzeni, Saccani, Doumbia. All.: Alberto Villa. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PRO SESTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pergolettese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Pro Sesto Pergolettese sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LE STATISTICHE

Sta per iniziare finalmente la diretta Pro Sesto Pergolettese, partita valida per la 37esima giornata di campionato. Ecco alcune statistiche a presentarci il match. La Pro ha totalizzato 46 punti con uno scarto di 6 tra quelli ottenuti in casa (26) e quelli in trasferta (20). Davanti al proprio pubblico sono arrivate la maggior parte delle reti segnate dalla Pro Sesto con un totale di 21 reti a 14.

I gialloblu hanno messo le fondamenta per questa stagione nei match casalinghi come testimoniano i 31 punti conquistati proprio in casa su un totale di 48. Le tante reti in più siglate a Crema (28 a 13) hanno permesso alla Pergolettese di raccogliere la maggior parte dei punti tra le mura amiche. Stesso numero di reti subite sia in casa che in trasferta ovvero 20.(Aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE: I PRECEDENTI

Prima dell’inizio della partita in diretta tra Pro Sesto e Pergolettese soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. C’è una grande tradizione tra queste due squadre lombarde, protagoniste di diverse sfide anche in amichevole, basti pensare alla sfida del 4 agosto del 2018 terminata per 5-2 per la Pro Sesto. Per quanto riguarda le partite ufficiali, il bilancio è in equilibrio tra Serie C e Serie D: 4 vittorie Pro Sesto, 1 pareggio e 4 vittorie Pergolettese.

La prima gara tra Pro Sesto e Pergolettese risale al 5 ottobre del 2014: vittoria per i biancazzurri per 1-2. Se in Serie D il ruolino sorride alla Pro Sesto, in Serie C accade il contrario. I padroni di casa hanno vinto gli ultimi due confronti, mentre gli ospiti hanno trionfato nei precedenti tre. La gara d’andata è terminata 1-2 per la Pro Sesto: dopo il vantaggio gialloblu con Iori, rimonta firmata da Gerbi e Gattoni. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE: GRANDE SFIDA!

Pro Sesto Pergolettese, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Se i padroni di casa sono già certi dell’accesso ai playoff per la promozione in B, gli ospiti hanno estremo bisogno di punti per rientrare tra le prime dieci.

La Pro Sesto è terza in classifica con 60 punti, frutto di sedici vittorie, dodici pareggi e otto sconfitte. I padroni di casa nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-0 dal Piacenza. La Pergolettese, invece, è dodicesima a quota 48 punti, a -1 dal decimo posto. Serie positiva per i gialloblu, reduci dalla vittoria per 1-2 sul Novara e dal pareggio a reti bianche contro il Vicenza.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PERGOLETTESE

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pergolettese, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il consueto 3-4-1-2: Del Frate, Toninelli, Marzupio, Giubilato, Radaelli, Gattoni, Marchesi, Capelli, D’Amico, Capogna, Sgarbi. Passiamo adesso agli ospiti, schierati con il 3-5-2: Soncin, Tonoli, Arini, Piccinini, Bariti, Mazzarani, Artioli, Varas, Villa, Vitalucci, Abiuso.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo ad analizzare le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Pergolettese grazie ai numeri di Goldbet. Partiamo dall’1-X-2: la vittoria della Pro Sesto è a 2,15, il pareggio è a 2,95, mentre il successo della Pergolettese è a 3,35. L’Under 2,5 è dato a 1,53, con l’Over 2,5 a 2,20. Infine spazio a Gol e No Gol, rispettivamente a 1,91 e 1,78.











