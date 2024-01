Video/ Pro Sesto Pergolettese (0-2) gol e highlights: bis con Artioli nel recupero! (Serie C, 7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO SESTO PERGOLETTESE: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda la Pergolettese supera in trasferta la Pro Sesto per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Parravicini partono forte affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 5′ con un tiro di Sereni deviato in corner ma gli ospiti guidati dal tecnico Abbate non demordono e replicano mancando un paio di opportunità tra l’8′ con Guiu Vilanova ed il 10′ con Caia.

I minuti scorrono sul cronometro ed i gialloblu riescono a passare in vantaggio al 24′ grazie alla rete messa a segno da Bariti. Al 36′ il suo compagno Guiu Villanova centra poi il palo sfiorando il potenziale raddoppio. Nel secondo tempo la Pro va a caccia dell’eventuale pareggio con una giocata di Sereni ben contrastata dal solito Bariti al 54′. Nell’ultima parte dell’incontro i canarini rimangono in inferiorità numerica dal 64′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Caia ma trovano comunque il gol del raddoppio nel recupero al 90’+6′ per merito di Artioli.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Jules Roland Andeng Tona Mbei, proveniente dalla sezione di Cuneo, oltre ad aver espulso Caia al 64′ con un rosso diretto tra gli ospiti, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Barranca e Ferro da un lato, Bariti ed Artioli dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Pergolettese di salire a quota 23 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Pro Sesto non si muove, rimanendo ferma a 16 punti.

Pro Sesto-Pergolettese 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 24′ Bariti(P); 90’+6′ Artioli(P).

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Toninelli, Giorgeschi, Mapelli; D’Alessio, Bussaglia, Gattoni, Boscolo Chio, Maurizii; Sereni, Bruschi. A disposizione: Botti, Formosa, Marianucci, Petrungaro, Barranca, Ferro, Marchisano, Iotti, Florio, Guerrisi. Allenatore: Francesco Parravicini.

PERGOLETTESE (3-5-1-1) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Caia; Guiu Vilanova. A disposizione: Cattaneo, Lambrughi, Andreoli, Cerasani, Mazzarani, Bignami, Piu, Bozzuto, Caccavo. Allenatore: Matteo Abbate.

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (sezione di Cuneo).

Ammoniti: 55′ Bariti(P); 62′ Barranca(S); 77′ Ferro(S); 82′ Artioli(P).

Espulsi: 64′ Caia(P).

