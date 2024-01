Diretta/ Pro Sesto Pergolettese (risultato 0-0) streaming video tv: ci prova Caia! (Serie C, 7 gennaio 2024)

DIRETTA PRO SESTO PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Pro Sesto e Pergolettese è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Parravicini partono forte affacciandosi pericolosamente in avanti subito al 5′ con un tiro di Sereni deviato in corner ma gli ospiti guidati dal tecnico Abbate non demordono e replicano mancando un paio di opportunità tra l’8′ con Guiu Vilanova ed il 10′ con Caia. Ecco le formazioni ufficiali: PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Toninelli, Giorgeschi, Mapelli; D’Alessio, Bussaglia, Gattoni, Boscolo Chio, Maurizii; Sereni, Bruschi. A disposizione: Botti, Formosa, Marianucci, Petrungaro, Barranca, Ferro, Marchisano, Iotti, Florio, Guerrisi. Allenatore: Francesco Parravicini. PERGOLETTESE (3-5-1-1) – Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Caia; Guiu Vilanova. A disposizione: Cattaneo, Lambrughi, Andreoli, Cerasani, Mazzarani, Bignami, Piu, Bozzuto, Caccavo. Allenatore: Matteo Abbate. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Video/ Pro Patria Pro Sesto (0-0) gol e highlights: Del Frate blinda la porta (23 dicembre 2023)

PRO SESTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Pergolettese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Video/ Pergolettese Giana Erminio (0-1) gol e highlights: a segno Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

SI GIOCA

Il confronto statistico prima della diretta Pro Sesto Pergolettese fornisce un’analisi dettagliata delle loro prestazioni in questa stagione. Per quanto riguarda i goal segnati, la Pro Sesto ha una media di 1.0 goal a partita, mentre la Pergolettese ha una media leggermente superiore con 1.2 goal per partita. Ciò indica una leggera superiorità nell’efficienza offensiva da parte di Pergolettese. Passando ai cartellini gialli, la Pro Sesto registra una media di 1.2 cartellini gialli per partita, mentre la Pergolettese presenta una bassa media di 0.1 cartellino giallo per partita.

Diretta/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-1): decide Franzoni! (Serie C, 23 dicembre 2023)

Questo suggerisce che la Pro Sesto tende a ricevere più cartellini gialli rispetto alla Pergolettese. Per quanto riguarda i cartellini rossi, la Pro Sesto presenta una media di 0.1 cartellino rosso per partita, mentre la Pergolettese ha una media più alta di 0.7 cartellini rossi per partita. Ciò indica che la Pergolettese potrebbe essere più incline a ricevere espulsioni durante le partite. Mentre la Pergolettese mostra una leggera superiorità nell’efficienza offensiva, la Pro Sesto tende a ricevere più cartellini gialli, mentre la Pergolettese ha una maggiore incidenza di cartellini rossi. Queste statistiche forniscono uno sguardo dettagliato alle dinamiche di gioco delle due squadre. (agg. Gianmarco Mannara)

PRO SESTO PERGOLETTESE: SFIDA DELICATA!

Pro Sesto Pergolettese, in diretta domenica 7 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Derby a bassa quota con le due formazioni lombarde in difficoltà sin dall’inizio della stagione. La Pro Sesto con l’ultimo pareggio sul campo della Pro Patria ha interrotto una serie di 4 sconfitte consecutive, restando ancora al terzultimo posto in classifica.

La Pergolettese è avanti di 4 lunghezze rispetto agli avversari di turno ma si trova ancora in quintultima posizione, avendo chiuso il 2023 con due sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa in un altro derby lombardo contro la Giana Erminio. La Pergolettese ha vinto l’ultimo precedente disputato sul campo della Pro Sesto, 0-1 il risultato nel match disputato a Sesto San Giovanni il 16 aprile 2023.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Francesco Parravicini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Botti; Toninelli, Marianucci, Mapelli; Palazzi, Gattoni, Sala, Bussaglia, Maurizii; Barranca, Bruschi. Risponderà la Pergolettese allenata da Matteo Abbate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Soncin, Tonoli, Capoferri, Piccinini, Joauhari, Artioli, Figoli, Arini, Bariti, Mazzarani, Guiu.

PRO SESTO PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA