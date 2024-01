Video/ Pro Sesto Pro Vercelli (0-0) highlights: Bruschi non trova la rete! (Serie C, 28 gennaio 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS DI PRO SESTO PRO VERCELLI: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda le compagini di Pro Sesto e Pro Vercelli si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Paci provano subito ad affacciarsi in zona offensiva con un colpo di testa di Bruschi deviato e parato intorno al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e la Pro insiste mancando un’altra opportunità al 21′ con Bruschi. Gli ospiti guidati dal tecnico Dossena replicano al 33′ ed al 44′ con Mustacchio senza inquadrare lo specchio della porta ma avevano comunque rischiato qualcosa su Santarpia al 27′ e Sereni al 29′.

Nel secondo tempo il ritmo pare calare rispetto a quanto ammirato nel corso della frazione di gioco precedente ed i piemontesi vivono qualche attimo di apprensione al 54′ quando Citi lamenta un infortunio alla gamba sinistra. Nell’ultima parte dell’incontro i biancocelesti non centrano il bersaglio nemmeno con Sereni al 58′, i Leoni sollecitano il portiere avversario con Pannitteri al 67′ e dall’altro lato il solito Bruschi viene disinnescato da Sassi all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Scatena, proveniente dalla sezione di Avezzano, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Bruschi e Poggesi da un lato, Haoudi e Maggio dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette alla Pro Sesto di salire a quota 18 ed alla Pro Vercelli di portarsi a 36 punti nella classifica del girone A della Serie C.

VIDEO HIGHLIGHTS DI PRO SESTO PRO VERCELLI: IL TABELLINO

Pro Sesto-Pro Vercelli 0 a 0

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Marianucci, Iotti, Toninelli; Poggesi, Bussaglia, Santarpia, Gattoni, Maurizii; Bruschi, Sereni. A disposizione: Formosa, Bagheria, Basili, Kristoffersen, D’Alessio, Mapelli, Ferro, Toci, Giorgeschi, Florio. All.: Paci.

PRO VERCELLI (4-3-3) – Sassi; Frey, Citi, Camigliani, Sarzi Puttini; Houdi, Santoro, Iotti; Pannitteri, Mustacchio, Maggio. A disposizione: Vaccarezza, Mastrantonio, Carosso, Nepi, Casazza, Contaldo Rutugliano, Forte, Parodi, Pesce, Petrella. All.: Dossena.

Arbitro: Gabriele Scatena (sezione di Avezzano).

Ammoniti: 18′ Haoudi(V); 23′ Bruschi(S); 37′ Poggesi(S); 90’+3′ Maggio(V).

