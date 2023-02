Video/ Pro Sesto Pro Vercelli (2-2) gol e highlights: emozioni al “Breda” (Serie C)

VIDEO PRO SESTO PRO VERCELLI (2-2): LA PARTITA

Pro Sesto e Pro Vercelli pareggiano allo stadio “Breda” dopo un match avvincente e ricco di gol. Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un gran gol di capitan Gattoni che dalla trequarti fa partire un tiro che si insacca alle spalle del portiere. Gli ospiti trovano il pari pochi minuti più tardi: punizione dalla sinistra, traversone di Anastasio per la testa di Rizzo che, a due passi dalla porta, sigla la rete del momentaneo 1-1. È un susseguirsi di emozioni visto che due minuti più tardi la Pro Vercelli potrebbe anche sorpassare: Arrighini guadagna il fondo, si libera di Marzupio e crossa per l’accorrente Laribi, il cui tiro al volo termina alto sopra la traversa. La Pro Vercelli, però, dimostra di essere viva e si porta addirittura in vantaggio: dopo i cartellini gialli rimediati da Corradi e Laribi, al minuto 33 arriva il penalty per la formazione ospite. Merito di Vergara che scappa a Toninelli e, appena entrato in area di rigore, viene atterrato.Ineccepibile la massima punizione e dagli undici metri Gatto non sbaglia. Prima dell’intervallo, infine, arriva anche il cartellino giallo per Capelli. Al riposo i bianconeri comandano 2-1 sul campo della capolista.

Nel secondo tempo i biancocelesti ristabiliscono la parità: imbucata di Capogna per Gerbi che si presenta solo davanti al portiere e con un tocco sotto misura lo spiazza. Dopo aver subìto la rete del pareggio la Pro Vercelli prova a mettere la testa fuori e sfiora il nuovo vantaggio: ancora un gran cross da calcio di punizione di Anastasio, Rizzo svetta in area ma il suo colpo di testa non è preciso e il pallone termina fuori di poco. Nel finale poi c’è spazio per il cartellino rosso rimediato da Vaglica che, però, non compromette il risultato. Aspettando il risultato della Feralpisalò la Pro Sesto al momento resta prima nel girone A di Serie C a pari punti con il Lecco. Buon esordio per mister Gardano sulla Pro Vercelli, un punto utile a muovere la classifica dopo il pesante stop contro la Virtus Verona.

VIDEO PRO SESTO PRO VERCELLI (2-2): IL TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate; Marzupio (Vaglica 46′), Giubilato, Toninelli; Gattoni, Corradi (Marchesi 73′), Sala (Sgarbi 46′), Maurizi (Della Giovanna 46′); Capelli, Gerbi, D’Amico (Capogna 46′). A disposizione: Santarelli, Botti, Ferrero, Wieser, Radaelli, Bianco, Boscolo Chio, Suagher, Moretti. Allenatore: Andreoletti

PRO VERCELLI: M. Rizzo; Iezzi, Cristini, N. Rizzo, Anastasio; Saco (Louati 80′), Calvano, Laribi (Emmanuello 67′); Vergara (Clemente 85′), Gatto (Rojas 67′); Arrighini (Guindo 67′). A disposizione: Valentini, Lancellotti, Perrotta, Corradini, Costanzo, Gheza, Macanthony, Contaldo. Allenatore: Gardano

Reti: Gattoni (PS) al 7′; N. Rizzo (Pvc) al 12′; Gatto (PVc) su rigore al 33′; Gerbi (PS) al 56′.

Espulso: Vaglica (89′)

Ammoniti: Corradi, Toninelli, Capelli, Capogna, Vaglica, Laribi

