Video/ Pro Sesto Renate (1-1) gol e highlights: Angeli risponde a Capelli

Allo Stadio Ernesto Breda le squadre di Pro Sesto e Renate si annullano a vicenda senza andare oltre un pari per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Andreoletti a cercare di affacciarsi per primi pericolosamente in zona offensiva con la conclusione fuori misura provata da Sgarbi intorno al 9′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancocelesti insistono fallendo un’altra opportunità interessante verso il 38′ quando Gerbi non capitalizza il cross di Capelli. Nel secondo tempo la Pro riparte in maniera arrembante e riesce a passare in vantaggio al 63′ grazie alla rete messa a segno da Capelli, su assist di Maurizii. Nell’ultima parte dell’incontro i nerazzurri trovano il gol del pareggio al 72′ per merito di Angeli, lesto ad insaccare sul tiro di Possenti respinto da Del Frate.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Adalberto Fiero, proveniente dalla sezione di Pistoia, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Gattoni da un lato, Possenti ed Angeli dall’altro. Il pareggio maturato all’interno delle mura amiche permette alla Pro Sesto di qualificarsi al turno successivo dei playoff della Serie C mentre il Renate termina la sua corsa alla Serie B.

Pro Sesto-Renate 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ Capelli(P); 72′ Angeli(R).

Assist: 63′ Maurizii(P).

PRO SESTO (3-5-2) – Del Frate; Giubilato, Maurizii, Saugher; Toninelli, Gattoni, Corradi, Sala, Capelli; Gerbi, Sgarbi. A disposizione: Botti, Santarelli, Della Giovanna, Moretti, Radaelli, Vaglica, Ferrero, Marchesi, D’Amico, Wieser, Bianco, Iddrissou, Capogna. Allenatore: Matteo Andreoletti.

RENATE (4-3-3) – Furlanetto; Possenti, Silva, Menna, Angeli; Baldassin, Nelli, Esposito; Malotti, Artistico, Sorrentino. A disposizione: Drago, Gavazzi, Saporetti, Nepi, Anastasia, Ciarmoli, Liserani, Squizzato, De Leo, Marano, Simonetti, Colombini. Allenatore: Andrea Dossena.

Arbitro: Adalberto Fiero (sezione di Pistoia).

Ammoniti: 29′ Possenti(R); 40′ Angeli(R); 55′ Gattoni(P).

