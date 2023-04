Video/ Pro Sesto Virtus Verona (2-1) gol e highlights: Gerbi decisivo (Serie C)

VIDEO PRO SESTO VIRTUS VERONA (2-1): LA PARTITA

La Pro Sesto vince davanti agli occhi del proprio pubblico, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, conquistando tre punti importantissimi, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. Nel primo tempo avvio equilibrato ma frizzante, e padroni di casa che con il passare dei minuti riescono ad ottenere il pallino del gioco, bussando più volte alla porta avversaria con Gerbi e Radaelli. Al 32esimo arriva il meritato vantaggio: Gerbi recupera palla ed allarga intelligentemente per Corradi, il quale prova una conclusione rimpallata e finisce per favorire Bianco, che da due passi gonfia la rete.

Nel secondo tempo la Virtus Verona cambia atteggiamento, diventa più propositiva, ed al 48esimo impegna immediatamente Del Frate con il tentativo di Danti. Al 55esimo il punteggio torna in parità: Faedo salta più in alto di tutti, e sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo vince il duello con Toninelli, spedendo il pallone in rete. Incornata imperiosa. I rossoblù prendono coraggio, ci credono e con Nalini nel finale hanno due chance clamorose, prima con un palo sfortunatissimo ed all89esimo con un sinistro tenebroso. Nel recupero, però, la vince la Pro Sesto: contropiede ben orchestrato dai biancocelesti e freddezza da vero attaccante di Gerbi, che dall’interno dell’area la mette all’incrocio.

VIDEO PRO SESTO VIRTUS VERONA (2-1): TABELLINO

PRO SESTO: Del Frate F., Suagher E. (dal 29′ st Marzupio M.), Marzupio M., Toninelli D., Capelli A., Gattoni T. (dal 38′ st Marchesi F.), Corradi M., Bianco G. (dal 37′ st Sala A.), Radaelli N. (dal 37′ st Maurizii E.), D’Amico F. (dal 21′ pt Gerbi E.), Sgarbi L.. A disposizione: Botti F., Santarelli L., Gerbi E., Maurizii E., Sala A., Marchesi F., Boscolo R., Capogna R., Della Giovanna F., Ferrero M., Giubilato L., Moretti A., Vaglica G., Wieser D.

VIRTUS VERONA: Giacomel A., Cella S., Ruggero M. (dal 1′ st Vesentini F.), Faedo C., Daffara M., Manfrin G., Lonardi L., Tronchin S. (dal 35′ st Fabbro M.), Danti D. (dal 22′ st Nalini A.), Casarotto M. (dal 42′ st Kristoffersen . J.), Gomez J. (dal 21′ st Talarico R.). A disposizione: Freddi A., Sibi S., Vesentini F., Talarico R., Nalini A., Fabbro M., Kristoffersen . J., Begheldo G., Cellai L., Mazzolo F., Munaretti L., Priore E., Santi M., Turra M.

Reti: al 33′ pt Bianco G. (Pro Sesto) , al 45’+1 st Gerbi E. (Pro Sesto), al 10′ st Faedo C. (Virtus Verona) .

Ammonizioni: al 24′ pt Gerbi E. (Pro Sesto), al 37′ pt Corradi M. (Pro Sesto), al 42′ st Marchesi F. (Pro Sesto), al 43′ st Maurizii E. (Pro Sesto), al 45’+5 st Sgarbi L. (Pro Sesto) al 16′ pt Ruggero M. (Virtus Verona).











