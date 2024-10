VIDEO PRO VERCELLI ARZIGNANO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola l’Arzignano ha la meglio in trasferta sulla Pro Vercelli per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giallocelesti iniziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio di partenza immediatamente al 9′ con il gol firmato da Nepi, bravo a capitalizzare sulla conclusione di Antoniazzi respinta da Biagetti.

I minuti passano ed i piemontesi provano a suonare la carica fallendo però un’ottima occasione per pareggiare con Bunino intorno al quarto d’ora e sul fronte opposto Boffelli al 17′ e Lunghi al 33′ non concretizzano un paio di chances interessanti per raddoppiare. Gli uomini di mister Cannavaro ritentano l’offensiva con Sow al 34′ e sollecitano il portiere avversario Boseggia sia al 36′ che al 45′.

Nel secondo tempo i veneti continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore e nemmeno l’infortunio di Barba, sostituito da Lakti al 49′, li frena poichè siglano la rete del raddoppio al 55′ per merito di Boffelli, sul calcio d’angolo di Bordo e con la complicità di una deviazione avversaria. Nel finale i Grifoni appaiono senza freni e, dopo le opportunità fallite da Bordo al 63′ e Cerretelli al 67′, oltre ad aver rischiato qualcosa su Iotti al 73′, effettuano un nuovo tentativo col subentrato Lakti al 79′ prima di chiudere i conti in maniera definitiva con il gol del tris segnato in contropiede da Benedetti all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giuseppe Rispoli, proveniente dalla sezione di Locri, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Clemente al 7′ e Biagetti al 58′ da un lato, Antoniazzi al 24′, Benedetti al 79′ e Boffelli all’80’ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa undicesima giornata di campionato permettono all’Arzignano di toccare quota 7 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre la Pro Vercelli non si muove, rimanendo bloccata ad 11 punti.

