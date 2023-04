Video/ Pro Vercelli Arzignano (1-0) gol e highlights: Laribi decisivo (Serie C)

VIDEO PRO VERCELLI ARZIGNANO (1-0): LA PARTITA

La Pro Vercelli vince davanti agli occhi del proprio pubblico, allo stadio Silvio Piola, e conquista tre punti vitali in chiave salvezza, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone A. La lattina si stappa immediatamente, dopo soli 40 secondi: inserimento in area e conclusione potente e precisa di Laribi, che fulmina il portiere e gonfia la rete sotto la traversa. Al secondo minuto l’Arzignano Valchiampo reagisce immediatamente, ma Valentini è reattivo ed allontana in uscita. Al quinto i piemontesi hanno già la chance per chiuderla, con l’autore del gol del vantaggio che si conquista e batte il rigore, ma si ipnotizzare dall’estremo difensore avversario.

I ritmi sono piacevoli, ma le occasioni da gol nitide scarseggiano, con Rojas che per ben due volte ci prova dalla lunga distanza, prima con una magia e successivamente con uno schema da angolo: la sfera termina alta in entrambi i casi. Nel secondo tempo la partita diventa eccessivamente fisica, le idee scarseggiano e le uniche soluzioni sono azioni rugbistiche, con palloni calciati in mischia e conclusioni da lontano. Al 59esimo Antoniazzi si gira nell’area piccola e trova la deviazione di un avversario, che per poco la insacca nella propria porta pareggiando i conti. Nel finale aumenta il nervosismo e Fyda di testa sfiora il palo con una gran girata, senza trovare lo specchio.

VIDEO PRO VERCELLI ARZIGNANO (1-0): TABELLINO

PRO VERCELLI: Valentini A., Iezzi R., Cristini A., Perrotta M., Anastasio A. (dal 31′ st Corradini G.), Louati A., Calvano S., Laribi K. (dal 38′ st Guindo M.), Rojas L. (dal 26′ st Rizzo N.), Iotti I., Arrighini A. (dal 37′ st Gatto L.). A disposizione: Lancellotti L., Rizzo M., Rizzo N., Corradini G., Gatto L., Guindo M., Clemente G., Contaldo F., Costanzo D., Gheza F., Macanthony G., Saco C.

ARZIGNANO: Pigozzo R., Lattanzio A., Molnar I., Piana L. (dal 45’+5 st Bonetto A.), Davi F., Nchama V. (dal 20′ st Fantacci T.), Bordo L., Antoniazzi M., Belcastro L. (dal 21′ st Lunghi A.), Parigi G. (dal 28′ st Fyda S.), Grandolfo F. (dal 28′ st Tremolada A.). A disposizione: Morello M., Saio I., Fantacci T., Lunghi A., Fyda S., Tremolada A., Bonetto A., Cariolato F., Casini R., Cester S., Gemignani A., Nannini C.

Reti: al 1′ pt Laribi K. (Pro Vercelli) .

Ammonizioni: al 31′ st Rizzo N. (Pro Vercelli), al 45’+5 st Guindo M. (Pro Vercelli) al 10′ st Piana L. (Arzignano).

Rigori sbagliati: al 6′ pt Laribi K. (Pro Vercelli).











