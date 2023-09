Diretta/ Pro Vercelli Fiorenzuola (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI FIORENZUOLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Raccontiamo l’imminente diretta di Pro Vercelli Fiorenzuola con i numeri raccolti dalle due squadre. I piemontesi continuano a faticare, come era stato l’anno scorso: inizio confortante con un 4-1 al Lumezzane, ma poi nessuna vittoria e due sconfitte esterne, sempre per 2-0, contro Triestina e Atalanta U23 con i pareggi raccolti contro Renate e Pro Sesto. In trasferta la Pro Vercelli non ha ancora vinto; dopo il roboante avvio ha segnato soltanto un gol in quattro partite e ne ha concessi cinque, segno inequivocabile di come la quadratura del cerchio vada ancora trovata del tutto. Così anche per il Fiorenzuola, che di partite ne ha vinte due ma a fronte di tre sconfitte: due trasferte e altrettanti ko maturati contro Pro Sesto e Lumezzane, squadre che al momento non sono certo irresistibili.

Il totale delle reti ci parla di 5 gol all’attivo e 8 al passivo: difensivamente bisogna migliorare, ma è necessario salire di colpi anche in attacco. Adesso finalmente possiamo metterci comodi e raccontare questa partita del Silvio Piola, utile per rilanciare le ambizioni anche se eventualmente sarà solo una che potrà scalare la classifica del girone A di Serie C: siamo allora pronti a lasciare che a parlare siano i protagonisti in campo, qui è tutto pronto e la diretta di Pro Vercelli Fiorenzuola sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

PRO VERCELLI FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Vercelli Fiorenzuola sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Vercelli Fiorenzuola in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TESTA A TESTA

La diretta del match tra Pro Vercelli Fiorenzuola pone di fronte formazioni che, all’interno della propria storia, si sono affrontate in appena due circostanze. Nel 2021 la prima sfida tra queste due formazioni: ad avere la meglio la formazione piemontese grazie ai gol realizzati da Brunino e Rolando nei primi 15 minuti della sfida. Gara di ritorno che evidenzia la stessa supremazia vista all’andata. Ancora vittoria per la formazione piemontese, questa volta con il risultato di 2-1.

Ad andare a segno inizialmente la Fiorenzuola con la rete firmata da Elia Giani, oggi in forza al Legnago; pareggio dell’ex centrocampista del Teramo Cristini e sorpasso decisivo che porta il timbro di Mattia Vitale, centrocampista che attualmente veste la maglia del Crotone. Due vittorie consecutive per la Pro Vercelli in altrettanti scontri che la porta ad essere in vantaggio in questo scontro valevole per la sesta giornata del campionato di serie C. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Pro Vercelli Fiorenzuola, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Pro Vercelli e Fiorenzuola si stanno preparando per un incontro diretto, ma le loro condizioni psicofisiche sono notevolmente diverse. La squadra piemontese ha avuto un inizio di campionato promettente con una vittoria per 4-1 contro il neopromosso Lumezzane nella prima giornata. Tuttavia, non è stata in grado di mantenere questa forma. Nei successivi quattro incontri, la squadra di Dossena ha guadagnato solo due punti e segnato un solo gol, perdendo nell’ultima trasferta in casa dell’Atalanta U23.

D’altra parte, il Fiorenzuola sta attraversando un periodo migliore. Nonostante un inizio difficile con sconfitte contro il Renate e la Pro Sesto, la squadra ha vinto due delle ultime tre partite, battendo Albinoleffe (2-1) e Trento (sempre col risultato di 2-1) in casa e subendo una sconfitta per 2-0 sul campo del Lumezzane tra queste vittorie. In entrambe le partite vinte dagli emiliani, sono stati Fabio Ceravolo e Yuri Gonzi a segnare i gol decisivi.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Fiorenzuola, match che andrà in scena allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Per la Pro Vercelli, Andrea Dossena schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano; Rodio, Iotti, Santoro, Emmanuello, Condello; Nepi, Maggio. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Andrea Bonatti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorzi; Silvestro, Potop, Bondioli, Oddi; Musatti, Nelli, Stronati; Gonzi, Ceravolo, Morello.

PRO VERCELLI FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Vercelli Fiorenzuola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Vercelli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.











