Video/ Pro Vercelli Legnago Salus (1-3) gol e highlights: Giani trova il tris (9 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS (1-3): LA PARTITA

Il Legnago Salus cala il tris in casa della Pro Vercelli e consolida il sesto posto che vuol dire play off. Legnago avanti dopo appena sei minuti di gara. Diaby per Van Ransbeeck che sigla di sinistro dalla lunga distanza. Van Ransbeeck ancora pericoloso. Tiro da due passi e grande risposta di Mastrantonio. Petrella prova a cercare Maggio, cross troppo profondo. Santoro prova a lanciare Rojas che non aggancia la sfera. Haoudi calcia dalla distanza, Fortin si supera e devia.

Motoc ci prova dalla distanza ma colpisce Rocco. La sfera non viene allontanata al limite dell’area, Svidercoschi arriva e la piazza nell’angolino. La riapre subito la Pro Vercelli. Tiro al volo di Maggio dopo errore difensivo e palla in rete. Palla in mezzo per il tocco vincente di Giani che chiude il match. Diaby chiude prima su Maggio e poi su Nepi salvando i suoi. Maggio ci prova su punizione e sfiora l’incrocio. Vince il Legnago Salus.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PRO VERCELLI LEGNAGO SALUS (1-3): IL TABELLINO

PRO VERCELLI (4-3-3): Mastrantonio; Iezzi, Parodi, Camigliano (dall’82’ Citi), Rodio; Iotti, Santoro, Haoudi; Petrella (dal 50′ Mustacchio), Rojas (dal 50′ Nepi), Maggio. A disposizione: Ghisleri, Vaccarezza, Frey, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Casazza, Sibilio, Forte, Pinzi, Pannitteri, Kozlowski. All. Dossena.

LEGNAGO SALUS (3-4-1-2): Fortin; Sbampato, Martic (dal 46′ Noce), Zanandrea (dal 58′ Pelagatti); Muteba (dall’84’ Travaglini), Motoc (dal 75′ Zanetti), Diaby, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoschi, Rocco (dal 58′ Giani). A disposizione: Businarolo, Tosi, Hadaji, Mazzali, Baradji, Sambou, Ruggeri, Franzolini, Mbakogu. All. Donati.

Arbitro: Sig. Filippo Colaninno di Nola; Assistenti Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Ionut Eusebiu Nechita di Lecco; quarto uomo Maicol Guiotto di Schio.

Gol: 6′ Van Ransbeeck (L), 65′ Svidercoschi (L), 68′ Maggio (PV), 81′ Giani (L)

Ammoniti: Martic (L), Zanandrea (L), Maggio (PV)

Espulsi: Nessuno

Recupero: + 2′ / + 5′

