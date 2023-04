Video/ Pro Vercelli Mantova (0-2) gol e highlights: Gerbaudo e Sorrentino! (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI MANTOVA: LA SINTESI

Allo Stadio Silvio Piola il Mantova supera in trasferta la Pro Vercelli per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. . Nel primo tempo sembrano essere i padroni di casa guidati da mister Gardano a tentare di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in avanti con lo spunto di Rojas al 10′. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati dal tecnico Mandorlini si svegliano riuscendo a passare in vantaggio al 16′ grazie alla rete messa a segno da Gerbaudo, poi costretto al cambio con Pedone al 28′ a causa di un infortunio.

Le cose si complicano invece per la Pro, rimasta in inferiorità numerica dal 22′ a causa dell’espulsione per cartellino rosso rimediata da Louati. Nel secondo tempo i piemontesi ripartono con lo spirito giusto per andare a caccia dell’eventuale pareggio e Iotti, approfittando di una disattenzione difensiva, va alla conclusione parata da Tosi al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i biancorossi trovano il gol del raddoppio all’89’ per merito di Bocalon.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Scatena, proveniente dalla sezione di Avezzano, oltre ad aver espulso Louati con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Anastasio e Louati da un lato, Pierobon, Bocalon e Tosi dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentasettesimo turno di campionato permettono al Mantova di salire a quota 45 nella classifica del girone A della Serie C agganciando in questo modo la Pro Vercelli, rimasta appunto ferma a 45 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PRO VERCELLI MANTOVA, IL TABELLINO

Pro Vercelli-Mantova 0 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 16′ Gerbaudo(M); 89′ Bocalon(M).

PRO VERCELLI (4-2-3-1) – Valentini, Clemente, Cristini, Perrotta, Anastasio; Calvano, Louati; Iotti, Rojas, Laribi; Arrighini. A disposizione: Rizzo M., Lancellotti, Vaccarezza, Corradini, Gatto, Costanzo, Gheza, Vergara, Rizzo N., Macanthony, Guindo, Contaldo, Saco. All.: Gardano.

MANTOVA (4-3-3) – Tosi, Fazzi, Ghilardi, Panizzi, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. A disposizione: Chiorra, Malaguti, Matteucci, Iotti, Conti, D’Orazio, Pedone, Fontana, Agbugui, Silvestro, Padella, Rodriguez, Yeboah. All.: Mandorlini.

Arbitro: Gabriele Scatena (sezione di Avezzano).

Ammoniti: 4′ Anastasio(P); 13′ Louati(P); 35′ Pierobon(M); 44′ Bocalon(M); 55′ Tosi(M).

Espulsi: 22′ Louati(P).

