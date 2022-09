Video/ Pro Vercelli Padova (1-0) gol e highlights: non basta Donnarumma, acuto Comi!

Inizia male il Padova il proprio campionato. Video Pro Vercelli Padova con un solo gol ma con tante ammonizioni in campo. Diversi giali, gioco spezzettato e poche emozione. Nel primo tempo si supera Donnarumma. Il fratello del ben più noto Gianluigi del Paris Saint Germain, che gioca stasera contro il Nantes, realizza un’ottima parata e tiene in piedi i suoi. La sfida personale è con Comi, attaccante esperto della categoria e non solo. Primo tempo che finisce con poche emozioni con la gara sullo 0-0. Secondo tempo che vede il Padova provare la giocata vincente ma senza convinzione; Ceravolo cerca il pallone ma non viene servito bene dai compagni che non lo aiutano.

La gara prende una strada diversa dopo il calcio d’angolo per i padroni di casa. Donnarumma miracoloso ancora su Como ma nel corner successivo, concesso dopo la parata, Comi di nuovo di testa questa volta buca Donnarumma e fa il gol del vantaggio. Nei minuti finali sono ben 6 quelli di recupero con il Padova che getta palla lontana e la Pro Vercelli, con esperienza, che si barrica dietro e conquista i tre punti e la vittoria in uno scontro, forse, anche se prematuro, diretto contro il Padova. Parte male il Padova, che deve riprendersi dopo la batosta negli ultimi due anni contro Alessandria e Palermo. Testa alla prossima partita contro il Vicenza allo stadio Euganeo di Padova.

VIDEO PRO VERCELLI PADOVA (1-0): IL TABELLINO

PRO VERCELLI: Rizzo; Cristini, Masi, Iezzi (57′ Silvestro); Iotti, Corradini, Saco, Renault; Mustacchio (81’ Vergara), Comi (73′ Arrighini), Della Morte (73′ Guindo). A disposizione: Valentini, Rigon, Rosset, Louati, Macchioni, Grbic. Allenatore: Paci.

PADOVA: Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro (39′ Calabrese); Vasic, Dezi (77′ Franchini), Radrezza (46′ Cretella), Zanchi; Piovanello, Russini (68′ De Marchi); Ceravolo (46′ Ghirardello). A disposizione: Zanellati, Fortin, Ilie, Bacci, Gagliano, Miccoli. Allenatore: Longo R.

Arbitro: Emmanuele di Pisa

Marcatore: 67’ Comi (PVC)

Ammoniti: Dezi e Piovanello (PD); Iezzi, Masi, Iotti, Cristini e Silvestro (PVC)

