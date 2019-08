Video/ Pro Vercelli Pianese (2-0) highlights e gol: Gilardino ok (Serie C)

La Pro Vercelli piega la Pianese grazie alle reti siglate da Della Morte e all’autogol di Vavassori nella ripresa: nel video di Pro Vercelli Pianese 2-0 possiamo allora ammirare gol e highlights del positivo debutto in campionato di Alberto Gilardino sulla panchina della Pro Vercelli. Inizia la gara e subito prova a mettere la sfera in mezzo Franchino, Giacomo Benedetti allontana la minaccia. Quagliata recupera la sfera e prova a piazzarla con un pallonetto dalla distanza, portiere superato con la sfera che trova la parte alta della traversa, una giocata davvero di prestigio. Graziano affonda il colpa, il suo suggerimento è per Azzi, il quale non intende inseguire il pallone. Rinaldini prova a scappare in contropiede, il suo suggerimento per è completamente sballato per Lorenzo Benedetti. Graziano serve una bella palla per Azzi, tiro a botta sicura che non trova lo specchio. La prima frazione termina a reti bianche. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRO VERCELLI PIANESE (2-0): GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO PRO VERCELLI PIANESE: IL SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione si scatenano i padroni di casa, che troveranno i due gol decisivi per l’esito del match. Della Morte la sblocca con una rete al volo di sinistro dell’esterno d’attacco. Reagisce subito la Pianese con un tentativo di Benedetti, Moschin d’istinto salva tutto. Vavassori interviene in maniera maldestra e mette la palla nella propria porta facendo calare la parole fine sul match. Catanese prende il secondo giallo e lascia la Pianese in dieci. Azzi ci prova con il destro, parata facile di Fontana. Ci prova Schiavon con un sinistro dalla lunga distanza la sfera termina alla destra di Fontana. Botta da fuori di Momentè, Moschin risponde presente. Non c’è più tempo, il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi. Vittoria meritata per i padroni di casa che hanno fatto valere il maggior tasso tecnico.

