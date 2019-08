Diretta Pro Vercelli Pianese/ Streaming video e tv: piemontesi favoriti (Serie C)

Pro Vercelli Pianese, in diretta dallo stadio Silvio Piola della città piemontese, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto 2019, per la prima giornata del girone A del campionato di Serie C 2019-2020. Il debutto nel nuovo torneo ci propone una sfida tra estremi opposti: Pro Vercelli Pianese infatti vede da una parte i piemontesi che in bacheca hanno addirittura sette scudetti (e in panchina il campione del Mondo Alberto Gilardino), sia pure molto datati, dall’altra i toscani debuttanti assoluti nel calcio professionistico. La Pianese è stata eliminata dalla Coppa Italia di Serie C con un pareggio in due partite, capendo subito che la lotta sarà difficile; la Pro Vercelli invece ha giocato nella Coppa Italia dei grandi, dove è stata eliminata al secondo turno sotto i colpi dell’Ascoli, vincitore con un netto 5-1 contro la Pro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Pianese non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI PIANESE

Passiamo adesso a scoprire quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Pro Vercelli Pianese. Alberto Gilardino contro l’Ascoli aveva proposto questo 4-2-3-1: Moschin; Foglia, Milesi, Grossi, Quagliata; Schiavon, Erradi; Azzi, Della Morte, Volpe; Rosso, anche se la sconfitta per 5-1 potrebbe portare il mister a rivedere qualcosa. Anche per la Pianese l’ultimo riferimento a dire il vero è una sconfitta di Coppa: contro la Pistoiese mister Marco Masi aveva schierato il 4-3-1-2 con questi titolari: Fontana; Ambrogio, Dierna, Vavassori, Gagliardi; Figoli, Simeone, Benedetti G.; Catanese; Benedetti Lo., Rinaldini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Pro Vercelli Pianese. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai indicano favoriti i padroni di casa piemontesi, come era d’altronde prevedibile. Il segno 1 infatti è quotato a 1,70, si sale poi a 3,45 in caso di segno X ed infine il segno 2 varrebbe 4,75 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel colpaccio degli ospiti.



