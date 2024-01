Diretta/ Pro Vercelli Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (20 gennaio 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Verso Pro Vercelli Triestina, rendimento altalenante per gli alabardati nell’ultimo periodo, due sconfitte nelle ultime 3 partite hanno rallentato la corsa verso la vetta dei giuliani che vantano la terza migliore difesa del campionato, con soli 19 gol subiti e il secondo migliore attacco con 38 reti realizzate.

Video/ Pro Vercelli Renate (0-1) gol e highlights: rammarico casalingo! (13 gennaio 2024)

La Pro Vercelli dalla sua si sta rendendo protagonista di un ottimo rendimento, per i Bianchi piemontesi finora 35 punti e quinto posto in classifica nel girone A, anche se la Pro è reduce da una sconfitta casalinga contro il Renate. Con 31 gol fatti l’attacco della Pro Vercelli è il terzo per rendimento nel raggruppamento, la Triestina ha vinto tre degli ultimi cinque precedenti di campionato, i piemontesi hanno però vinto per 2-1 l’ultima sfida casalinga contro gli alabardati, disputata il 21 gennaio 2023. (agg. di Fabio Belli)

Video/ Triestina Albinoleffe (2-3) gol e highlights: Zoma completa la rimonta (13 gennaio 2024)

PRO VERCELLI TRIESTINA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pro Vercelli Triestina sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pro Vercelli Triestina sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Pro Vercelli Triestina vedono la propria luce addirittura nel 1929, data del primo precedente avvenuto in Serie A. Dal 1929/1930 al 1934/1935, questa sfida è stata un habitué del massimo campionato italiano, salvo poi perdersi di vista e ritrovare le due squadre in Serie C nel 1961. Fin qui le squadre non hanno più saputo trovare la via d’uscita da questa competizione, dove tutt’ora militano.

Diretta/ Triestina AlbinoLeffe (risultato finale 2-3): Zoma ribalta il match! (Serie C, 13 gennaio 2024)

L’ultimo testa a testa è quello dell’andata, un 2-0 biancorosso firmato Redan e El Azrak. La vittoria più recente della Pro Vercelli è invece datata gennaio 2023: 2-1 targato Della Morte-Comi con il gol dell’illusione di una rimonta da parte di Di Gennaro. Nelle recenti sfide, quella più emozionante è stata senza dubbio quella del 2024 terminata 4-2 a Trieste: i padroni di casa vanno avanti con St. Clair, vengono raggiunti da Panico, si portano sul 3-1 con Procaccio e Trotta su rigore per poi tornare ad un solo gol di vantaggio grazie a Gatto. Al 94′ arriva la doppietta di Trotta.(aggiornamento di Christian Attanasio)

MATCH INTERESSANTE

La diretta Pro Vercelli Triestina, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18:30, racconta della 22esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Renate, risultato che ha interrotto la striscia di due risultati utili consecutivi ovvero il 3-0 alla Lumezzane e lo 0-0 interno con la Virtus Verona. La classifica vede i piemontesi al quinto posto a quota 35 punti in 21 partite.

Tra le quattro squadre posizionate meglio in classifica c’è proprio la Triestina, terza a 42 punti e a -9 dalla vetta occupata dal Mantova. I biancorossi hanno perso terreno nelle ultime giornate, essendo usciti sconfitti due volte con un doppio ko interno contro Padova e Albinoleffe, intervallati dai tre punti strappati sul campo di Trento. La Triestina deve necessariamente vincere per non lasciare spazio alle inseguitrici, tra cui proprio la Pro Vercelli.

PRO VERCELLI TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Triestina vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Sassi, in difesa Iezzi, Parodi, Camigliano e Carosso. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Iotti, Santoro e Haoudi mentre in avanti Mustacchio, Nepi e Maggio.

La Triestina risponde con il 4-3-1-2. Tra i pali Matosevic, reparto arretrato con Germano, Struna, Moretti e Anzolin. A centrocampo spazio a Vallocchia, Correia e Celeghin a chiudere il reparto. In attacco il duo Vertainen-Finotto con D’Urso come trequartista.

PRO VERCELLI TRIESTINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Triestina danno favorita la squadra ospite a 2.20. Secondo bet365, il segno 1 è dato a 3 mentre la X del pareggio a 3.20

Ci saranno almeno tre gol nel match? L’Over 2.5 è offerto a 2.20 con l’Under a 1.57. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.90 e 1.80.











© RIPRODUZIONE RISERVATA