Video/ PSG Borussia Dortmund (2-0) gol e highlights: Mbappé e Hakimi (Champions, 20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PSG BORUSSIA DORTMUND: IL SOLITO MBAPPÉ…

La lunga serata del gruppo F di Champions League si è aperta in anticipo, alle ore 18 e 45, quando si sono affrontate Milan e Newcastle che hanno pareggiato 0-0. Nonostante gli sforzi profusi i rossoneri raccolgono solamente un punto, quanto basta per scavalcare il Borussia Dortmund che al Parco dei Principi ha perso 2-0 contro il PSG. Nella prima frazione di gioco non è successo granché, anche se i padroni sono andati comunque a un passo dal gol con il palo interno scheggiato da Vitinha, mentre i gialloneri non hanno impensierito più di tanto Donnarumma, fatta eccezione per un tiro-cross di Adeyemi neutralizzato facilmente dal portiere della nazionale italiana, che magari non starà attraversando un bel momento ma in queste situazioni riesce ancora a cavarsela – considerando il suo ingaggio.

Gli episodi che indirizzano il match arrivano all’inizio del secondo tempo, quando l’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano ha assegnato un calcio di rigore in favore dei campioni di Francia per l’intervento scomposto di Süle che tocca il pallone con il braccio largo. Il check del VAR conferma la decisione del direttore di gara e dà il via libera a Mbappé che dagli undici metri batte Kobel – che si era buttato dalla parte giusta ma non è bastato comunque per intercettare il tiro del fuoriclasse transalpino. L’uno-due del PSG è micidiale e contiene la firma di un grande ex, Hakimi, che non si fa particolare scrupoli. a punire i suoi vecchi compagni di squadra. La formazione allenata da Terzić potrebbe accorciare le distanze nel finale ma la conclusione del nuovo entrato Bynoe-Gittens (uno dei tanti interessantissimi prospetti della rosa giallonera) si infrange sul legno a portiere battuto. Nel recupero Gonçalo Ramos, dopo aver fallito una chance colossale sciupando la splendida giocata di Dembélé, cala il tris ma lo fa in fuorigioco, quindi come non detto. Vittoria che consegna il primo posto agli uomini di Luis Enrique che tra due settimane se la vedranno con i Magpies di Tonali.

VIDEO GOL PSG BORUSSIA DORTMUND 2-0, IL TABELLINO

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0 (0-0)

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández (88’ Danilo); Vitinha (80’ Kang-in Lee), Ugarte, Zaïre-Emery; Dembélé, Kolo Muani (80’ Gonçalo Ramos), Mbappé. All. Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Süle, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer (14’ Nmecha), Emre Can (76’ Bynoe-Gittens), Brandt (62’ Reus), Wolf (76’ Bensebaini); Adeyemi, Malen (62’ Füllkrug). All. Edin Terzić.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano (ESP).

AMMONITI: 66’ Schlotterbeck (D), 67’ Emre Can (D), 89’ Ryerson (D).

RECUPERO: 3’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 49’ rig. Mbappé (P), 58’ Hakimi (P).

