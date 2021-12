Video/ PSG Club Brugge (4-1) gol e highlights: Mbappé-Messi show, poker dei parigini!

VIDEO PSG CLUB BRUGGE 4-1: PRIMO TEMPO

Finisce con il risultato di 4-1 Psg Club Brugge. Nella partita valevole per la sesta e ultima giornata del Gruppo A di UEFA Champions League, il club francese conquista un’ampia vittoria grazie alle doppiette realizzate da Mbappé e Messi, per i belgi in gol Rits. Marcature che possiamo vedere nel video degli highlights. Un successo che consolida la seconda posizione del Psg, i quali erano già certi della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions League. Si chiude invece il cammino europeo per il Club Brugge. Alla squadra belga, necessitava un successo e la concomitante non vittoria del Lipsia, per posizionarsi al terzo posto e centrare la qualificazione in Europa League. La squadra di Clement chiude quindi in ultima posizione con 4 punti. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match.

Partono subito forte i parigini, che vanno in vantaggio dopo 2 minuti. Nuno Mendes pesca Mbappé in area. Il francese da pochi passi non sbaglia e sblocca il risultato, 1-0. Il Psg continua a spingere e al 6′ realizza la seconda rete. Questa volta è Di Maria che pennella un perfetto assist per Mbappé. L’attaccante è perfetto nella conclusione al volo che vale il 2-0. La squadra di casa continua a spingere e sfiora in più occasioni la terza rete. Il Club Brugge prova a reagire con orgoglio al 24′, ma la conclusione di Sandra trova l’ottima risposta di Donnarumma. Al 38′ il Psg si porta sul 3-0. Messi fa tutto da solo: controlla palla sulla trequarti e scarica un meraviglioso tiro che infila Mignolet. La prima frazione di gara si chiude quindi con il triplo vantaggio dei parigini.

VIDEO PSG CLUB BRUGGE 4-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, il Psg amministra i tre gol di vantaggio senza però rinunciare ad attaccare. Al 64′ i parigini sfiorano la quarta rete. Di Maria si incunea sulla sinistra, ma angola troppo il mancino che si spegne di poco a lato. Al 66′ ci prova ancora l’argentino. Sugli sviluppi di un corner, Di Maria riceve palla al vertice dell’area di rigore, converge verso il centro e scarica un potente sinistro a giro che trova i pugni di Mignolet.

Al 68′ il Club Brugge prova a riaprire la partita. Lang trova l’inserimento in verticale di Rits, controllo e tiro che fulmina Donnarumma, è 3-1. La speranza della squadra belga dura però poco, con i parigini che tornano subito a spingere sull’acceleratore. Al 73′ Mbappé sfiora la tripletta personale con una bella conclusione che finisce di poco fuori. Al 76′ il Psg la chiude definitivamente con Messi, che trasforma con freddezza un calcio di rigore. Negli ultimi minuti i francesi amministrano l’ampio vantaggio, e la gara si conclude con la vittoria per 4-1 del Psg sul Club Brugge.

VIDEO PSG CLUB BRUGGE 4-1: IL TABELLINO

RETI: 2′ pt Mbappé (P), 6′ pt Mbappé (P), 38′ pt Messi (P), 23′ st Rits (CB), 31′ st Messi (P).

PSG: Donnarumma, Diallo, Di Maria (26′ st Herrera), Gueye (26′ st Paredes), Hakimi, Marquinhos, Mbappé (38′ st Icardi), Mendes (4′ st Kehrer), Messi, Verratti (39′ st Dina), Wijnaldum. A disp. Letellier, Navas, Dagba, Danilo, Kimpembe. All. Pochettino.

CLUB BRUGGE: Mignolet, Balanta (24′ st Mbamba), Clinton Mata, de Ketelaere, Hendry, Lang, Nsoki, Ricca, Rits (24′ st Vormer), Sandra (11′ st Van der Brempt), Vanaken. A disp. Lammens, Dost, Izquierdo, Maouassa, Mechele, Otasowie, Sobol, Sowah, Wesley. All. Clement.

