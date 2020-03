Video/ Psg Dortmund (2-0): highlights e gol. Parigini ai quarti di Champions league!

Nel video di Psg Dortmund, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions league, si festeggia la vittoria del club francese al Parco dei Principi col risultato di 2-0 e dunque la raggiunta qualificazione ai quarti di finale. La squadra di casa, pur senza il supporto del proprio pubblico (la partita si è svolta a porte chiuse) sfata quindi il tabù degli ottavi di finale e riesce a ribaltare il 2-1 che pure aveva sofferto nella sfida di andata occorsa in terra tedesca. Venendo alle azioni salienti della partita, ecco che fin dalle prime battute sono proprio i francesi a spingere: ai tedeschi non resta che chiudersi, pronti però ad approfittare di ogni spazio concesso dagli avversari. Al 28’ ecco però la prima emozione della sfida con il gran gol di Neymar, su assist di Di Maria: il Psg è scatenato e non arriva l’intervallo prima che il tabellone del risultato si portasse sul 2-0, con la rete di Bernat, segnata al 45. Il secondo tempo vede sempre i parigini in controllo del gioco: tante occasioni da gol ma pure parecchio intervento da parte della direzione arbitrale, che assegna parecchi cartellini gialli. Sul finale poi gli animi si caldano ancora di più: il signor Taylor consegna un rosso Emre Can che lascia dunque in dieci il Dortmund, ma pure colpisce con ammonizione anche i parigini Neymar, Marquinos, Di Maria e Mbappe. Pure con questa concitazione, il triplice fischio finale arriva con il Psg avanti per 2-0: nulla da fare quindi per i tedeschi, che abbandonano il tabellone della Champions league.

IL TABELLINO

PSG-BORUSSIA DORTMUND 2-0 (2-0 PT)

28′ Neymar, 45′ +1′ Bernat

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Di Maria (79′ Kurzawa), Gueye, Paredes (92′ Kouassi), Neymar; Sarabia (64′ Mbappé), Cavani. All. Tuchel

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Burki, Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi (87′ Goetze), Emre Can, Witsel (71′ Reyna), Guerreiro; T. Hazard (69′ Brandt), Haaland, Sancho. All. Favre

Ammoniti: Haaland (B), Hummels (B), Bernat (P), Di Maria (P), Mbappé (P)

Espulso Emre Can (B) all’89’

